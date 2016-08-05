Закусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября Главные гастрономические события прошедшего месяца
Закусочная Nomi, китайско-корейская кухня в Wang & Kim и другие открытия октября Главные гастрономические события прошедшего месяца
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
На улице Тимура Фрунзе открылся ресторан Wang & Kim
В ресторане готовят блюда китайской и корейской кухни
Создатели «Китайских новостей» открывают новый ресторан
В заведении займутся китайской и корейской кухнями