Финансы
Как отправить деньги в Киев, если переводы запретилиЧетыре способа перевести деньги на Украину без попавшей под санкции Western Union
Финансы
Как отправить деньги в Киев, если переводы запретили Четыре способа перевести деньги на Украину без попавшей под санкции Western Union
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Игровой движок Amazon, продажа Yota Devices и иск против Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Игровой движок Amazon, продажа Yota Devices и иск против Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Резкое подорожание Apple, новая услуга «Яндекс.Денег» и стартап от «Реального пацана» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Walmart запустит собственный сервис денежных переводов
Он будет примерно вдвое дешевле существующих аналогов
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Walmart запустит собственный сервис денежных переводов Он будет примерно вдвое дешевле существующих аналогов
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Менее половины россиян пользуются услугами банков
Аналитики связывают это с низкой финансовой грамотностью и недоверием
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