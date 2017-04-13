Осенью под санкции Украины попали российские платежные системы. В ответ на это в начале апреля Россия запретила переводить деньги на Украину через иностранные системы, на которые приходится 90 % всех переводов между странами. The Village разобрался, как перевести деньги родственникам в Киеве законным способом.

Что произошло

Поправки в закон «О национальной платежной системе» являются ответом Украине, которая запретила работу шести российских платежных компаний на своей территории. Осенью в стране перестали работать системы «Золотая корона», «Лидер», «Юнистрим», сбербанковская «Колибри», а также Anelik и Blizko. На них приходилась почти половина всех трансграничных переводов. Последние несколько месяцев перевести деньги из Украины в Россию без открытия счета можно было только через украинские или международные системы.

С 3 мая в России запретят денежные переводы через иностранные платежные системы в страны, где под санкции попали аналогичные российские системы. Ограничения касаются только переводов, которые проводятся без открытия банковского счета. По сути, закон запретил переводы между конфликтующими странами через американские MoneyGram и Western Union.