вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Четыре российских стартапа прошли в финал конкурса от американского акселератора 1776

Он состоится в мае 2014 года в Вашингтоне. До этого времени стартапы смогут получить поддержку по дальнейшей разработке и продвижению своих продуктов

0
Новости

Четыре российских стартапа прошли в финал конкурса от американского акселератора 1776 Он состоится в мае 2014 года в Вашингтоне. До этого времени стартапы смогут получить поддержку по дальнейшей разработке и продвижению своих продуктов

Новости

Консультационный сервис для абитуриентов WeStudy.In начал свою работу

Он позволяет пользователю подобрать подходящий по длительности, цене и специальности вариант обучения в 300 университетах по всему миру

0
Новости

Консультационный сервис для абитуриентов WeStudy.In начал свою работу Он позволяет пользователю подобрать подходящий по длительности, цене и специальности вариант обучения в 300 университетах по всему миру

Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентах
Эксперимент
Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентахСообщество «ВКонтакте», в котором поступившие в западные университеты студенты делились опытом, собирается заработать на консультациях.
5
Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентах
Эксперимент

Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентах Сообщество «ВКонтакте», в котором поступившие в западные университеты студенты делились опытом, собирается заработать на консультациях.