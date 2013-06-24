Новости
Четыре российских стартапа прошли в финал конкурса от американского акселератора 1776
Он состоится в мае 2014 года в Вашингтоне. До этого времени стартапы смогут получить поддержку по дальнейшей разработке и продвижению своих продуктов
Новости
Четыре российских стартапа прошли в финал конкурса от американского акселератора 1776 Он состоится в мае 2014 года в Вашингтоне. До этого времени стартапы смогут получить поддержку по дальнейшей разработке и продвижению своих продуктов
Новости
Консультационный сервис для абитуриентов WeStudy.In начал свою работу
Он позволяет пользователю подобрать подходящий по длительности, цене и специальности вариант обучения в 300 университетах по всему миру
Новости
Консультационный сервис для абитуриентов WeStudy.In начал свою работу Он позволяет пользователю подобрать подходящий по длительности, цене и специальности вариант обучения в 300 университетах по всему миру
Эксперимент
Студенческий совет: Сможет ли WeStudy.In сделать бизнес на абитуриентахСообщество «ВКонтакте», в котором поступившие в западные университеты студенты делились опытом, собирается заработать на консультациях.
Эксперимент