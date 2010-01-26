Офис недели (Москва): Herculis Studio Офис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.
Офис недели (Москва): Herculis Studio Офис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.
Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке Горького Фёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.
Once Upon a Time in Brooklyn Мне понадобилось полтора года, что бы систематизировать в своем сознании все произошедшее там, отобразить и углубиться в это субъективно-познавательное повествование, содержащее полезные факты. Эта история по-настоящему перевернула мою жизнь и заставила поверить в чудеса.