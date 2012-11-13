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Офис недели (Москва): Herculis Studio
Интерьер недели
Офис недели (Москва): Herculis StudioОфис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.
20
Офис недели (Москва): Herculis Studio
Интерьер недели

Офис недели (Москва): Herculis Studio Офис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.

Рестораны

В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill

Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.

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Рестораны

В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.

Шеф дома
Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора ТардатьянаСоздатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.
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Шеф дома

Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора Тардатьяна Создатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.

Новое место
Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке ГорькогоФёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.
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Новое место

Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке Горького Фёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.