Интерьер недели
Офис недели (Москва): Herculis StudioОфис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): Herculis Studio Офис Herculis Studio в центре Москвы с открытой кухней, мебелью и декором из Нью-Йорка и Парижа.
Рестораны
В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill
Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.
Рестораны
В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.
Шеф дома
Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора ТардатьянаСоздатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.
Шеф дома
Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора Тардатьяна Создатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.
Новое место
Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке ГорькогоФёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.
Новое место