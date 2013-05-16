Музыкальные истории в Facebook, неуязвимый Android-вирус и искусственный интеллект от Toyota
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыкальные истории в Facebook, неуязвимый Android-вирус и искусственный интеллект от Toyota Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Microsoft собирается упразднить бренды Nokia и Windows Phone
Таким образом корпорация планирует избежать путаницы в названиях
Microsoft собирается упразднить бренды Nokia и Windows Phone Таким образом корпорация планирует избежать путаницы в названиях
«Умные» часы от Microsoft будут совместимы с iOS и Android
Они должны появиться в продаже уже осенью этого года
«Умные» часы от Microsoft будут совместимы с iOS и Android Они должны появиться в продаже уже осенью этого года
Windows продемонстрировала ОС для автомобилей
Она позволит синхронизировать бортовой компьютер и смартфон на базе Windows Phone
Windows продемонстрировала ОС для автомобилей Она позволит синхронизировать бортовой компьютер и смартфон на базе Windows Phone
Microsoft Office для iPad представят уже в этом месяце
Одновременно с этим новый глава корпорации Сатья Наделла расскажет о своих планах по развитию компании
Microsoft Office для iPad представят уже в этом месяце Одновременно с этим новый глава корпорации Сатья Наделла расскажет о своих планах по развитию компании
В Microsoft взяли курс на бесплатную Windows Phone
Корпорация планирует потеснить Apple и Google на рынке смартфонов в Индии
В Microsoft взяли курс на бесплатную Windows Phone Корпорация планирует потеснить Apple и Google на рынке смартфонов в Индии
Nokia выпустит Android-смартфон до конца месяца
Возможно, именно он и станет основой для линейки новых бюджетных смартфонов от Microsoft
Nokia выпустит Android-смартфон до конца месяца Возможно, именно он и станет основой для линейки новых бюджетных смартфонов от Microsoft
Nokia планировала выпустить Android-смартфон в следующем году
Однако теперь из-за сделки с Microsoft появление устройства на рынке, скорее всего, не состоится
Nokia планировала выпустить Android-смартфон в следующем году Однако теперь из-за сделки с Microsoft появление устройства на рынке, скорее всего, не состоится
Мобильный мессенджер Telegram преодолел отметку в миллион пользователей
Одновременно с этим Павел Дуров объявил о начале конкурса на разработку ещё одной версии приложения, на этот раз заточенной под работу на Windows Phone
Мобильный мессенджер Telegram преодолел отметку в миллион пользователей Одновременно с этим Павел Дуров объявил о начале конкурса на разработку ещё одной версии приложения, на этот раз заточенной под работу на Windows Phone
Доля Android на мировом рынке смартфонов оказалась выше 80%
Наиболее стремительный рост по сравнению с прошлым годом показала операционная система Microsoft Windows Phone. Доля же iOS на мировом рынке, наоборот, сократилась
Доля Android на мировом рынке смартфонов оказалась выше 80% Наиболее стремительный рост по сравнению с прошлым годом показала операционная система Microsoft Windows Phone. Доля же iOS на мировом рынке, наоборот, сократилась
Google вновь заблокировала YouTube-приложение на Windows Phone
В Microsoft уверены, что компания дискриминирует пользователей конкурирующей операционной системы
Google вновь заблокировала YouTube-приложение на Windows Phone В Microsoft уверены, что компания дискриминирует пользователей конкурирующей операционной системы
Nokia представила новый смартфон Lumia 1020
В России новинка появится осенью и будет стоить около 29 000 рублей