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Новости

Музыкальные истории в Facebook, неуязвимый Android-вирус и искусственный интеллект от Toyota

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Музыкальные истории в Facebook, неуязвимый Android-вирус и искусственный интеллект от Toyota Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Microsoft собирается упразднить бренды Nokia и Windows Phone

Таким образом корпорация планирует избежать путаницы в названиях

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Новости

Microsoft собирается упразднить бренды Nokia и Windows Phone Таким образом корпорация планирует избежать путаницы в названиях

Новости

«Умные» часы от Microsoft будут совместимы с iOS и Android

Они должны появиться в продаже уже осенью этого года

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Новости

«Умные» часы от Microsoft будут совместимы с iOS и Android Они должны появиться в продаже уже осенью этого года

Новости

Windows продемонстрировала ОС для автомобилей

Она позволит синхронизировать бортовой компьютер и смартфон на базе Windows Phone

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Новости

Windows продемонстрировала ОС для автомобилей Она позволит синхронизировать бортовой компьютер и смартфон на базе Windows Phone

Новости

Microsoft Office для iPad представят уже в этом месяце

Одновременно с этим новый глава корпорации Сатья Наделла расскажет о своих планах по развитию компании

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Новости

Microsoft Office для iPad представят уже в этом месяце Одновременно с этим новый глава корпорации Сатья Наделла расскажет о своих планах по развитию компании

Новости

В Microsoft взяли курс на бесплатную Windows Phone

Корпорация планирует потеснить Apple и Google на рынке смартфонов в Индии

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Новости

В Microsoft взяли курс на бесплатную Windows Phone Корпорация планирует потеснить Apple и Google на рынке смартфонов в Индии

Новости

Nokia выпустит Android-смартфон до конца месяца

Возможно, именно он и станет основой для линейки новых бюджетных смартфонов от Microsoft

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Новости

Nokia выпустит Android-смартфон до конца месяца Возможно, именно он и станет основой для линейки новых бюджетных смартфонов от Microsoft

Новости

Nokia планировала выпустить Android-смартфон в следующем году

Однако теперь из-за сделки с Microsoft появление устройства на рынке, скорее всего, не состоится

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Новости

Nokia планировала выпустить Android-смартфон в следующем году Однако теперь из-за сделки с Microsoft появление устройства на рынке, скорее всего, не состоится

Новости

Мобильный мессенджер Telegram преодолел отметку в миллион пользователей

Одновременно с этим Павел Дуров объявил о начале конкурса на разработку ещё одной версии приложения, на этот раз заточенной под работу на Windows Phone

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Новости

Мобильный мессенджер Telegram преодолел отметку в миллион пользователей Одновременно с этим Павел Дуров объявил о начале конкурса на разработку ещё одной версии приложения, на этот раз заточенной под работу на Windows Phone

Новости

Доля Android на мировом рынке смартфонов оказалась выше 80%

Наиболее стремительный рост по сравнению с прошлым годом показала операционная система Microsoft Windows Phone. Доля же iOS на мировом рынке, наоборот, сократилась

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Новости

Доля Android на мировом рынке смартфонов оказалась выше 80% Наиболее стремительный рост по сравнению с прошлым годом показала операционная система Microsoft Windows Phone. Доля же iOS на мировом рынке, наоборот, сократилась

Новости

Google вновь заблокировала YouTube-приложение на Windows Phone

В Microsoft уверены, что компания дискриминирует пользователей конкурирующей операционной системы

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Новости

Google вновь заблокировала YouTube-приложение на Windows Phone В Microsoft уверены, что компания дискриминирует пользователей конкурирующей операционной системы

Новости

Nokia представила новый смартфон Lumia 1020

В России новинка появится осенью и будет стоить около 29 000 рублей

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Новости

Nokia представила новый смартфон Lumia 1020 В России новинка появится осенью и будет стоить около 29 000 рублей

Новости

YouTube потребовал удалить приложение Windows Phone для просмотра видео

Причиной недовольства видеохостинга стала отключённая реклама

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Новости

YouTube потребовал удалить приложение Windows Phone для просмотра видео Причиной недовольства видеохостинга стала отключённая реклама