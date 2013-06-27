Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долины Xsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.