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«Варкрафт» и «Алиса в Зазеркалье»Алиса Таёжная — о том, почему экранизацию игры Warcraft важно смотреть в кино, а вот новый проект Тима Бёртона — необязательно
Фильмы недели
«Варкрафт» и «Алиса в Зазеркалье» Алиса Таёжная — о том, почему экранизацию игры Warcraft важно смотреть в кино, а вот новый проект Тима Бёртона — необязательно
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Спецслужбы искали террористов среди игроков в WoW и Second Life
Американские и британские спецагенты внедрялись в виртуальные миры под видом обычных игроков и сканировали чаты пользователей
Новости
Спецслужбы искали террористов среди игроков в WoW и Second Life Американские и британские спецагенты внедрялись в виртуальные миры под видом обычных игроков и сканировали чаты пользователей
Истории
Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долиныXsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.
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