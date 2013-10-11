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Московский ресторан и бар Delicatessen вошёл в список лучших баров мира

Delicatessen вошёл в список второй раз и занял 32-е место

Московский ресторан и бар Delicatessen вошёл в список лучших баров мира
Delicatessen вошёл в список второй раз и занял 32-е место

Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира

Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира

Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира
Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира

Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails вошли в список лучших баров мира

Впервые за историю в известный рейтинг World's 50 Best Bars попало два московских бара.

Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails вошли в список лучших баров мира
Впервые за историю в известный рейтинг World's 50 Best Bars попало два московских бара.