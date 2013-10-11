Московский ресторан и бар Delicatessen вошёл в список лучших баров мира
Delicatessen вошёл в список второй раз и занял 32-е место
Московский ресторан и бар Delicatessen вошёл в список лучших баров мира Delicatessen вошёл в список второй раз и занял 32-е место
Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира
Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира
Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails снова вошли в список лучших баров мира
Delicatessen и Chainaya. Tea & Cocktails вошли в список лучших баров мира
Впервые за историю в известный рейтинг World's 50 Best Bars попало два московских бара.