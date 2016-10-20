Объявлена программа фестиваля «Территория»
В нем примут участие Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие
Прокуратура проверит Эрмитаж из-за жалоб на выставку Яна Фабра
Проверку вызвали жалобы возмущенных посетителей музея
После выставки Яна Фабра в Эрмитаже запустят экскурсию «Страхи и фобии»
Об этом говорится в сообщении на странице музея в Instagram
Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже
По мнению директора Эрмитажа, «уровень злобы в стране слишком велик».
РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Петербургский протоиерей заявил, что выставка выглядит «достаточно позорно»
Пользователи соцсетей протестуют против выставки Яна Фабра в Эрмитаже
Недовольные выставкой посетители распространяют хэштег #позорэрмитажу