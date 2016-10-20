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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Утопия, видеоинсталляции и карнавал: Чем запомнилась Театральная олимпиада 2019
ПРОМО
Утопия, видеоинсталляции и карнавал: Чем запомнилась Театральная олимпиада 2019 И как она встретила 25-летний юбилей в Санкт-Петербурге
Утопия, видеоинсталляции и карнавал: Чем запомнилась Театральная олимпиада 2019
ПРОМО

Утопия, видеоинсталляции и карнавал: Чем запомнилась Театральная олимпиада 2019
И как она встретила 25-летний юбилей в Санкт-Петербурге

Объявлена программа фестиваля «Территория»

В нем примут участие Робер Лепаж, Ян Фабр, Димитрис Папаиоанну и другие

Объявлена программа фестиваля «Территория»

Прокуратура проверит Эрмитаж из-за жалоб на выставку Яна Фабра

Проверку вызвали жалобы возмущенных посетителей музея

Прокуратура проверит Эрмитаж из-за жалоб на выставку Яна Фабра

После выставки Яна Фабра в Эрмитаже запустят экскурсию «Страхи и фобии»

Об этом говорится в сообщении на странице музея в Instagram

После выставки Яна Фабра в Эрмитаже запустят экскурсию «Страхи и фобии»

Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

По мнению директора Эрмитажа, «уровень злобы в стране слишком велик».

Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Петербургский протоиерей заявил, что выставка выглядит «достаточно позорно»

РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Пользователи соцсетей протестуют против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

Недовольные выставкой посетители распространяют хэштег #позорэрмитажу

Пользователи соцсетей протестуют против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве