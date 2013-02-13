Новости
Московское управление ФАС возбудило дело в отношении «Яндекса»
Оно касается нарушения закона о рекламе
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Московское управление ФАС возбудило дело в отношении «Яндекса» Оно касается нарушения закона о рекламе
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«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики
Компания проводит закрытый эксперимент
Новости
«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики Компания проводит закрытый эксперимент
Новости
«Яндексу» доначислили 200 миллионов рублей налогов
Компания пытается оспорить претензии к работе «центров привлечения клиентов», которые посчитали однодневками
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«Яндексу» доначислили 200 миллионов рублей налогов Компания пытается оспорить претензии к работе «центров привлечения клиентов», которые посчитали однодневками
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Взлом General Motors, обвал прибыли «Яндекса» и интервью с Чичваркиным
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Взлом General Motors, обвал прибыли «Яндекса» и интервью с Чичваркиным Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Цифра дня
90% общей аудитории рунета видят объявления рекламной сети «Яндекс.Директ»Ежечасно система показывает свыше 2,7 млрд объявлений — если начать читать их прямо сейчас, то на это уйдёт почти 300 лет
Цифра дня
90% общей аудитории рунета видят объявления рекламной сети «Яндекс.Директ» Ежечасно система показывает свыше 2,7 млрд объявлений — если начать читать их прямо сейчас, то на это уйдёт почти 300 лет
Новости
Место контекстной рекламы на «Яндексе» могут занять баннеры
Компания уверяет, что это повысит кликабельность рекламы в 2,5 раза
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