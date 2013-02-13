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Новости

Московское управление ФАС возбудило дело в отношении «Яндекса»

Оно касается нарушения закона о рекламе

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Новости

Московское управление ФАС возбудило дело в отношении «Яндекса» Оно касается нарушения закона о рекламе

Новости

«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики

Компания проводит закрытый эксперимент

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Новости

«Яндекс.Директ» предложил бизнесменам автоматически созданные рекламные ролики Компания проводит закрытый эксперимент

Новости

«Яндексу» доначислили 200 миллионов рублей налогов

Компания пытается оспорить претензии к работе «центров привлечения клиентов», которые посчитали однодневками

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Новости

«Яндексу» доначислили 200 миллионов рублей налогов Компания пытается оспорить претензии к работе «центров привлечения клиентов», которые посчитали однодневками

Новости

Взлом General Motors, обвал прибыли «Яндекса» и интервью с Чичваркиным

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом General Motors, обвал прибыли «Яндекса» и интервью с Чичваркиным Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Цифра дня
90% общей аудитории рунета видят объявления рекламной сети «Яндекс.Директ»Ежечасно система показывает свыше 2,7 млрд объявлений — если начать читать их прямо сейчас, то на это уйдёт почти 300 лет
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Цифра дня

90% общей аудитории рунета видят объявления рекламной сети «Яндекс.Директ» Ежечасно система показывает свыше 2,7 млрд объявлений — если начать читать их прямо сейчас, то на это уйдёт почти 300 лет

Новости

Место контекстной рекламы на «Яндексе» могут занять баннеры

Компания уверяет, что это повысит кликабельность рекламы в 2,5 раза

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Новости

Место контекстной рекламы на «Яндексе» могут занять баннеры Компания уверяет, что это повысит кликабельность рекламы в 2,5 раза

Новости

«ВКонтакте» запустила рекламную сеть в тестовом режиме

Пока ей могут воспользоваться только агентства, а не все рекламодатели

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Новости

«ВКонтакте» запустила рекламную сеть в тестовом режиме Пока ей могут воспользоваться только агентства, а не все рекламодатели