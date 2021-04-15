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2021-04-15T11:02:41.000+03:00
15 апреля 2021
Рената Литвинова озвучила построение маршрута в «Яндекс.Картах»
2020-11-27T10:00:12.000+03:00
27 ноября 2020
«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро
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