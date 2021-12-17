Какие новые места Москвы появились в панорамах «Яндекс.Карт»

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«Яндекс.Карты» добавили в панорамы Москвы новые достопримечательности. Теперь на снимках есть «ГЭС-2» и скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4».
Всего с апреля 2021 года в сервисе отсняли 8 000 километров дорог и опубликовали 328 500 панорам.
О том, как мы одними из первых сходили в «ГЭС-2» и пообщались с архитекторами проекта, читайте в материале The Village. А здесь мы рассказывали, чем интересна скульптура «Большая глина № 4» и какие еще арт-объекты напоминают испражнения.
Источник, фотографии: пресс-служба «Яндекс.Карты»