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Какие новые места Москвы появились в панорамах «Яндекс.Карт»
Какие новые места Москвы появились в панорамах «Яндекс.Карт»
Новости

СписокКакие новые места Москвы появились в панорамах «Яндекс.Карт»

«Яндекс.Карты» добавили в панорамы Москвы новые достопримечательности. Теперь на снимках есть «ГЭС-2» и скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4».

Что еще появилось на картах:

  • Смотровые площадки Раушской и Софийской набережных на острове Балчуг;
  • Обновленная Павелецкая площадь,
  • Восточный вокзал;
  • Новые станции Большой Кольцевой линии, «Щукинская» Московского центрального диаметра;
  • Участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Дмитровского шоссе;
  • Улицы рядом с бывшим Тушинским аэродромом;
  • Новые жилые комплексы в районе промзоны «ЗИЛ»;
  • Панорамы Новой Москвы (магистраль Середнево — Марьино — Десна, кварталы Московского, Коммунарки и Троицка).

Всего с апреля 2021 года в сервисе отсняли 8 000 километров дорог и опубликовали 328 500 панорам.

О том, как мы одними из первых сходили в «ГЭС-2» и пообщались с архитекторами проекта, читайте в материале The Village. А здесь мы рассказывали, чем интересна скульптура «Большая глина № 4» и какие еще арт-объекты напоминают испражнения.

Источник, фотографии: пресс-служба «Яндекс.Карты»

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обновлено17 декабря 2021

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