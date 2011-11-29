На «Яндекс.Карты» добавили фотографии ресторанов и гостиниц
Теперь на «Яндекс.Картах» можно выбрать заведение не только по его описанию, но и по картинке.
На «Яндекс.Карты» добавили фотографии ресторанов и гостиниц Теперь на «Яндекс.Картах» можно выбрать заведение не только по его описанию, но и по картинке.
«Яндекс» подсчитал, как быстрее передвигаться по Москве «Яндекс» сравнил время в пути для 600 тысяч маршрутов по всему городу и узнал, из каких районов Москвы быстрее добираться на автомобиле, а откуда — на общественном транспорте.