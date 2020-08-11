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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 августа 2020

Количество самозанятых в России выросло в 10 раз

Как российские компании отмечают гендерные праздники

Больше половины ничего не дарят своим сотрудникам на 8 Марта и 23 Февраля

Как российские компании отмечают гендерные праздники

Сколько стоит собрать ребенка в школу

В Superjob посчитали стоимость затрат к 1 сентября в разных городах

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Эксперты проанализировали денежные переводы на платформах для игр и стриминга — Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts

Сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Какие товары россияне чаще всего покупают в кредит в интернете

Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность онлайн-торговли в кредит в России

Какие товары россияне чаще всего покупают в кредит в интернете

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год

Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год

Что покупают россияне к Новому году

К праздникам у пользователей из России возрос интерес к спорту и еде

Что покупают россияне к Новому году

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

Сейфы для очков Magic Leap, экзоскелет для лыжников и рассрочка в «Яндекс.Кассе»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сейфы для очков Magic Leap, экзоскелет для лыжников и рассрочка в «Яндекс.Кассе»

Как изменился спрос на разные товары у москвичей и петербуржцев дождливым летом

Исследование провели сервисы «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет»

Как изменился спрос на разные товары у москвичей и петербуржцев дождливым летом

«Яндекс.Касса» начала принимать платежи через Telegram

Оплата принимается в собственном чате с Telegram-ботом

«Яндекс.Касса» начала принимать платежи через Telegram

Возобновление работы SpaceX, беспилотные такси Uber и соцсеть от YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возобновление работы SpaceX, беспилотные такси Uber и соцсеть от YouTube

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение