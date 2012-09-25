Новости
Как быстро новинки Apple дешевеют после презентации
iPhone X подешевел с ноября 2017 года более чем на 30 тысяч рублей
Новости
Как быстро новинки Apple дешевеют после презентации iPhone X подешевел с ноября 2017 года более чем на 30 тысяч рублей
Город
В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров
Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов
Город
В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов
Сервис
«Яндекс» запустил интернет-гипермаркет одежды
«Яндекс» запустил новый сервис – «Яндекс.Гардероб», где собраны предложения более 500 московских и региональных интернет-магазинов, торгующих одеждой.
Сервис