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Новости

Как быстро новинки Apple дешевеют после презентации

iPhone X подешевел с ноября 2017 года более чем на 30 тысяч рублей

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Новости

Как быстро новинки Apple дешевеют после презентации iPhone X подешевел с ноября 2017 года более чем на 30 тысяч рублей

Город

В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров

Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов

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Город

В «Яндекс.Маркете» появилась функция оплаты товаров Сервис открыл возможность оплаты покупок и запустил систему защиты клиентов

Сервис

«Яндекс» запустил интернет-гипермаркет одежды

«Яндекс» запустил новый сервис – «Яндекс.Гардероб», где собраны предложения более 500 московских и региональных интернет-магазинов, торгующих одеждой.

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Сервис

«Яндекс» запустил интернет-гипермаркет одежды «Яндекс» запустил новый сервис – «Яндекс.Гардероб», где собраны предложения более 500 московских и региональных интернет-магазинов, торгующих одеждой.