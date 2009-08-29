Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine «Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine «Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»
Создать в России лингвистическую полицию
С предложением выступил председатель исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский
Создать в России лингвистическую полицию С предложением выступил председатель исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский
Можно ли вести беседу на иностранном языке в присутствии человека, который его не знает? The Village узнал ответ на этот вопрос у тренера по этикету, переводчика и психолога
Можно ли вести беседу на иностранном языке в присутствии человека, который его не знает? The Village узнал ответ на этот вопрос у тренера по этикету, переводчика и психолога
Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.
Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.
Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды H&F рассказывает о бизнесах, чьи создатели догадались, как делать деньги на QR-кодах.