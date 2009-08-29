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Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine «Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine

Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
«Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»

Создать в России лингвистическую полицию

С предложением выступил председатель исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский

Создать в России лингвистическую полицию
С предложением выступил председатель исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский

Можно ли вести беседу на иностранном языке в присутствии человека, который его не знает?
Можно ли вести беседу на иностранном языке в присутствии человека, который его не знает? The Village узнал ответ на этот вопрос у тренера по этикету, переводчика и психолога
Можно ли вести беседу на иностранном языке в присутствии человека, который его не знает?

Можно ли вести беседу на иностранном языке в присутствии человека, который его не знает?
The Village узнал ответ на этот вопрос у тренера по этикету, переводчика и психолога

Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.

Комментарий: Филолог Гасан Гусейнов — о митболах, барбершопах и баблти
Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, стоит ли вводить в русский язык слово «баблти» и называть тефтели митболами.

Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды
Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды H&F рассказывает о бизнесах, чьи создатели догадались, как делать деньги на QR-кодах.
Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды

Скань да гладь: 4 способа монетизировать QR-коды
H&F рассказывает о бизнесах, чьи создатели догадались, как делать деньги на QR-кодах.

Лингвистический жульен итак! сегодня я придумала рецепт.

Лингвистический жульен
итак! сегодня я придумала рецепт.