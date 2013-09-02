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Новости

Третий йотафон, двухчасовой рабочий день и труд роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Третий йотафон, двухчасовой рабочий день и труд роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес
Истории
Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнесGame Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж
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Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес
Истории

Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес Game Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж

Новости

Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook

В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами

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Новости

Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами

Новости

Yota Devices откроет свой магазин приложений

C его помощью планируется привлечь внимание аудитории к преимуществам смартфона с двумя экранами

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Новости

Yota Devices откроет свой магазин приложений C его помощью планируется привлечь внимание аудитории к преимуществам смартфона с двумя экранами

Новости

«Ростех» приобрёл 25% производителя YotaPhone

Сумма сделки не уточняется

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Новости

«Ростех» приобрёл 25% производителя YotaPhone Сумма сделки не уточняется

Новости

Yota Devices анонсировала новое поколение смартфонов с двумя экранами

В нём усиливается роль вспомогательного дисплея, работающего на базе технологии электронных чернил

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Новости

Yota Devices анонсировала новое поколение смартфонов с двумя экранами В нём усиливается роль вспомогательного дисплея, работающего на базе технологии электронных чернил

Новости

Yota Devices продала первые 10 000 смартфонов

Компания планирует окупить затраты на разработку YotaPhone в ближайшие два-три года

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Новости

Yota Devices продала первые 10 000 смартфонов Компания планирует окупить затраты на разработку YotaPhone в ближайшие два-три года

Новости

Yota Devices патентует «раскладушку» с двумя дисплеями

Это позволит компании защититься от патентных троллей в том случае, если она всё-таки решит выпустить такую модель

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Новости

Yota Devices патентует «раскладушку» с двумя дисплеями Это позволит компании защититься от патентных троллей в том случае, если она всё-таки решит выпустить такую модель

Новости

YotaPhone появится в продаже на международном рынке до конца декабря

Благодаря этому телефон смогут приобрести в качестве подарка на Новый год или Рождество

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Новости

YotaPhone появится в продаже на международном рынке до конца декабря Благодаря этому телефон смогут приобрести в качестве подарка на Новый год или Рождество

Новости

Первый российский смартфон YotaPhone появится в продаже уже в ноябре

Сейчас компания Yota Devices ведёт переговоры с розничными сетями

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Новости

Первый российский смартфон YotaPhone появится в продаже уже в ноябре Сейчас компания Yota Devices ведёт переговоры с розничными сетями