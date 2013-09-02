Третий йотафон, двухчасовой рабочий день и труд роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Третий йотафон, двухчасовой рабочий день и труд роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес Game Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж
Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook
В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами
Yota Devices судится с производителем электронных обложек PocketBook В компании считают, что одна из обложек нарушает патент на разработку устройства с двумя экранами
Yota Devices откроет свой магазин приложений
C его помощью планируется привлечь внимание аудитории к преимуществам смартфона с двумя экранами
Yota Devices откроет свой магазин приложений C его помощью планируется привлечь внимание аудитории к преимуществам смартфона с двумя экранами
«Ростех» приобрёл 25% производителя YotaPhone Сумма сделки не уточняется
Yota Devices анонсировала новое поколение смартфонов с двумя экранами
В нём усиливается роль вспомогательного дисплея, работающего на базе технологии электронных чернил
Yota Devices анонсировала новое поколение смартфонов с двумя экранами В нём усиливается роль вспомогательного дисплея, работающего на базе технологии электронных чернил
Yota Devices продала первые 10 000 смартфонов
Компания планирует окупить затраты на разработку YotaPhone в ближайшие два-три года
Yota Devices продала первые 10 000 смартфонов Компания планирует окупить затраты на разработку YotaPhone в ближайшие два-три года
Yota Devices патентует «раскладушку» с двумя дисплеями
Это позволит компании защититься от патентных троллей в том случае, если она всё-таки решит выпустить такую модель
Yota Devices патентует «раскладушку» с двумя дисплеями Это позволит компании защититься от патентных троллей в том случае, если она всё-таки решит выпустить такую модель
YotaPhone появится в продаже на международном рынке до конца декабря
Благодаря этому телефон смогут приобрести в качестве подарка на Новый год или Рождество