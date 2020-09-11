Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц
Бар Noor устроит вечеринку в честь десятилетия
В программе — лайвы музыкантов Бернардино Фемминелли и Дэмиана Вандерсанда
Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat
На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов
Поклонники The Beatles отметят 50-летие альбома «Abbey Road» в Центре братьев Люмьер
Там пройдет концерт группы Shoo и состоится лекция журналиста Дениса Бояринова
На дне рождения Guru Groove Foundation выступят Manizha и Антоха МС
Концерт пройдет в купольном театре «Атма360»
На фестивале к 90-летию парка Горького выступят Луна и Нене Черри
Хедлайнером первых дней станет театральная команда Liquid Theatre
Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса
В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»
На празднование 100-летия ВГИКа потратят почти миллиард рублей
Институт организует международные культурно-просветительские мероприятия и обновит помещения
На «Винзаводе» проведут последнюю выставку проекта Best of Russia
В нее войдут 100 лучших фотографий России за последние 10 лет
110 лет московскому такси: Цифры, технологии и закон К юбилею московского такси вспоминаем, как появился Gett, конфликты вокруг Uber и работу бомбил
870-летие Москвы отметят в стиле русского авангарда
Фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет с 1 по 10 сентября
Как работают известные паблики во «ВКонтакте» К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов
В Москве появится сквер имени Майи Плисецкой
Сквер на Большой Дмитровке переименуют в честь 90-летия со дня рождения Плисецкой
«Кто ты?»: Зрители на юбилейном концерте Децла Посетители 15-летия дебютного альбома Децла — о ностальгии по кассетам, штанах-трубах, русском рэпе и песне «Вечеринка»
«Кто ты?»: Зрители на юбилейном концерте Децла Посетители 15-летия дебютного альбома Децла — о ностальгии по кассетам, штанах-трубах, русском рэпе и песне «Вечеринка»
В мае названия станций метро будут объявлять деятели культуры
Акция приурочена к празднованию 80-летия московской подземки
Во сколько обойдётся празднование 75-летия ВДНХ
Празднование юбилея выставочного центра продлится три дня
В Москве отметят юбилей Арбата
День рождения Арбата будут праздновать в российской столице с 1 по 6 октября.
Арбат разделят на тематические зоны
Арбат к 520-летию собираются благоустроить с привлечением жителей района.