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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal
Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц
Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal

Техно и смерть, искусство и плагиат: Что вошло в пятилетнюю историю фестиваля Signal
А еще рейдерский захват, проблемы с местными и вертолет для Нины Кравиц

Faces&Laces объявила концепцию своей юбилейной выставки
11 сентября 2020

Faces&Laces объявила концепцию своей юбилейной выставки

Бар Noor устроит вечеринку в честь десятилетия

В программе — лайвы музыкантов Бернардино Фемминелли и Дэмиана Вандерсанда

Бар Noor устроит вечеринку в честь десятилетия

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat

На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat

Поклонники The Beatles отметят 50-летие альбома «Abbey Road» в Центре братьев Люмьер

Там пройдет концерт группы Shoo и состоится лекция журналиста Дениса Бояринова

Поклонники The Beatles отметят 50-летие альбома «Abbey Road» в Центре братьев Люмьер

На дне рождения Guru Groove Foundation выступят Manizha и Антоха МС

Концерт пройдет в купольном театре «Атма360»

На дне рождения Guru Groove Foundation выступят Manizha и Антоха МС

На фестивале к 90-летию парка Горького выступят Луна и Нене Черри

Хедлайнером первых дней станет театральная команда Liquid Theatre

На фестивале к 90-летию парка Горького выступят Луна и Нене Черри

Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса

В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»

Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса

В Москве пройдет выставка о Маяковском в формате микроблога

Она посвящена 125-летию поэта

В Москве пройдет выставка о Маяковском в формате микроблога

На празднование 100-летия ВГИКа потратят почти миллиард рублей

Институт организует международные культурно-просветительские мероприятия и обновит помещения

На празднование 100-летия ВГИКа потратят почти миллиард рублей

На «Винзаводе» проведут последнюю выставку проекта Best of Russia

В нее войдут 100 лучших фотографий России за последние 10 лет

На «Винзаводе» проведут последнюю выставку проекта Best of Russia

110 лет московскому такси: Цифры, технологии и закон
110 лет московскому такси: Цифры, технологии и закон К юбилею московского такси вспоминаем, как появился Gett, конфликты вокруг Uber и работу бомбил
110 лет московскому такси: Цифры, технологии и закон

110 лет московскому такси: Цифры, технологии и закон
К юбилею московского такси вспоминаем, как появился Gett, конфликты вокруг Uber и работу бомбил

870-летие Москвы отметят в стиле русского авангарда

Фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет с 1 по 10 сентября

870-летие Москвы отметят в стиле русского авангарда

Клуб «Пропаганда» запускает собственный лейбл

Первый релиз запланирован на 5 мая

Клуб «Пропаганда» запускает собственный лейбл

Как работают известные паблики во «ВКонтакте»
Как работают известные паблики во «ВКонтакте» К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов
Как работают известные паблики во «ВКонтакте»

Как работают известные паблики во «ВКонтакте»
К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов

В Москве появится сквер имени Майи Плисецкой

Сквер на Большой Дмитровке переименуют в честь 90-летия со дня рождения Плисецкой

В Москве появится сквер имени Майи Плисецкой

«Кто ты?»: Зрители на юбилейном концерте Децла

«Кто ты?»: Зрители на юбилейном концерте Децла Посетители 15-летия дебютного альбома Децла — о ностальгии по кассетам, штанах-трубах, русском рэпе и песне «Вечеринка»

«Кто ты?»: Зрители на юбилейном концерте Децла

«Кто ты?»: Зрители на юбилейном концерте Децла
Посетители 15-летия дебютного альбома Децла — о ностальгии по кассетам, штанах-трубах, русском рэпе и песне «Вечеринка»

В мае названия станций метро будут объявлять деятели культуры

Акция приурочена к празднованию 80-летия московской подземки

В мае названия станций метро будут объявлять деятели культуры

Во сколько обойдётся празднование 75-летия ВДНХ

Празднование юбилея выставочного центра продлится три дня

Во сколько обойдётся празднование 75-летия ВДНХ

В Москве отметят юбилей Арбата

День рождения Арбата будут праздновать в российской столице с 1 по 6 октября.

В Москве отметят юбилей Арбата

Арбат разделят на тематические зоны

Арбат к 520-летию собираются благоустроить с привлечением жителей района.

Арбат разделят на тематические зоны

Перемены в московском метро к 75-летию
Перемены в московском метро к 75-летию В честь 75-летия Московского метрополитена на станциях метро звучат стихи, картины в тематическом поезде «Акварель» заменили на новые, на станциях появляются бронзовые таблички с указаниями имен архитекторов и годом их открытия, а пятнадцатого мая на станции метро «Кропоткинская» пройдет ночной концерт.
Перемены в московском метро к 75-летию

Перемены в московском метро к 75-летию
В честь 75-летия Московского метрополитена на станциях метро звучат стихи, картины в тематическом поезде «Акварель» заменили на новые, на станциях появляются бронзовые таблички с указаниями имен архитекторов и годом их открытия, а пятнадцатого мая на станции метро «Кропоткинская» пройдет ночной концерт.