Центробанк проверят на причастность к хищениям в «Открытии», Бинбанке и «Югре»
Сотрудниками регулятора заинтересовались в МВД
В Югре поезд столкнулся с КамАЗом
Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на региональное отделение МЧС
«Югра» обжаловала отзыв лицензии Центробанком
По мнению представителей банка, безусловные основания для отзыва лицензии отсутствовали
Московские власти согласовали проведение митинга вкладчиков банка «Югра»
Он пройдет в парке «Сокольники»
Банк «Югра» оспорит отзыв лицензии в суде
Представители компании считают, что претензии Центробанка необоснованны
Центробанк лишил лицензии банк «Югра»
Ранее регулятор ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий
Новые правила авиаперевозок, иск против главы ВЦИОМ и контент-студия от основателей «Батеньки»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Банк «Югра» подал в суд на Центробанк
Кредитная организация просит признать решения и действия (бездействие) регулятора незаконными
Банки начали выплаты вкладчикам «Югры» вопреки протесту Генпрокуратуры
Генпрокуратура заявила, что у ЦБ не было оснований назначать в банке временную администрацию
Генпрокуратура оспорила приказы ЦБ о введении администрации в банке «Югра»
Об этом сообщил представитель ведомства Александр Куренной
Мотоцикл Путина, сбой в работе сайта ЕГРЮЛ и пожар в торговом центре «РИО»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Ночной хоккейной лиге придется искать нового спонсора из-за проблем у «Югры»
Банк перевели на временное администрирование из-за неустойчивого финансового положения
Центробанк объяснил причину введения временной администрации в «Югре»
Это связано с недостоверной отчетностью и манипуляциями с вкладами
Глава банка «Югра» — о введении временной администрации
В компании не понимают, с чем связаны претензии Центробанка
В банке «Югра» возникли трудности с получением вкладов
В допофисах банка допускают разные версии происходящего, включая технический сбой
Банк «Югра» отказался от господдержки
Регуляторы посчитали поведение кредитного учреждения подозрительным и теперь придут в него с проверкой
Банк «Югра» ограничил привлечение вкладов
Предполагается, что компании пришлось воспользоваться самоограничением из-за политики привлечения денег под высокие ставки