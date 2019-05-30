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На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге

На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге
Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия