Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday
За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee