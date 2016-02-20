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Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster HillsThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Открытия недели

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Еда

На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday

За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee

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Еда

На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee