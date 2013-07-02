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Новости

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

МГУ взял первое место в трех номинациях

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Новости

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter МГУ взял первое место в трех номинациях

Новости

Россия лидирует по числу невыполненных решений ЕСПЧ

Россия исправила только 25 % от общего числа нарушений

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Новости

Россия лидирует по числу невыполненных решений ЕСПЧ Россия исправила только 25 % от общего числа нарушений

Новости

Навальному не разрешили отказаться от назначенного в суде адвоката (обновлено)

Адвокат политика находится на больничном

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Новости

Навальному не разрешили отказаться от назначенного в суде адвоката (обновлено) Адвокат политика находится на больничном

Новости

Российские вузы обвинили в размывании рынка труда

В Рособрнадзоре сообщили о переизбытке студентов экономических и юридических факультетов

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Новости

Российские вузы обвинили в размывании рынка труда В Рособрнадзоре сообщили о переизбытке студентов экономических и юридических факультетов

Новости

В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов

Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов

0
Новости

В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов

Новости

«Право.ру» запускает онлайн-академию для юристов и бизнесменов

Курс начинается 1 декабря

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Новости

«Право.ру» запускает онлайн-академию для юристов и бизнесменов Курс начинается 1 декабря

Новости

Сбербанк запустил круглосуточный сервис «Личный юрист»

Минимальный годовой пакет обойдется в 2 тысячи рублей

0
Новости

Сбербанк запустил круглосуточный сервис «Личный юрист» Минимальный годовой пакет обойдется в 2 тысячи рублей

Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики
Инструкция
Что делать, если полицейские подбросили вам наркотикиКак вести себя в отделении и сохранять спокойствие
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Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики
Инструкция

Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики Как вести себя в отделении и сохранять спокойствие

Новости

Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание

Оно войдет в ансамбль четвертого гуманитарного корпуса университета

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Новости

Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание Оно войдет в ансамбль четвертого гуманитарного корпуса университета

Новости

Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации

Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права

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Новости

Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права

Могут ли полицейские просматривать информацию в вашем телефоне
Ситуация
Могут ли полицейские просматривать информацию в вашем телефонеМосквичи рассказали про новую особенность досмотров, а The Village выяснил, законно ли это
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Могут ли полицейские просматривать информацию в вашем телефоне
Ситуация

Могут ли полицейские просматривать информацию в вашем телефоне Москвичи рассказали про новую особенность досмотров, а The Village выяснил, законно ли это

Ситуация

В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта

Он пройдет в воскресенье 2 апреля

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Ситуация

В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта Он пройдет в воскресенье 2 апреля

Ситуация

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ

Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом

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Ситуация

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом

Новости

Адвокат заявил о победе в суде по делу о блокировке Youporn

Решение суда в силу пока не вступило

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Новости

Адвокат заявил о победе в суде по делу о блокировке Youporn Решение суда в силу пока не вступило

Ситуация

Наказывать за вмешательство в работу адвокатов

В СПЧ считают, что правозащитникам нужно дополнительные гарантии, чтобы отстаивать интересы бизнеса в спорах с силовиками

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Ситуация

Наказывать за вмешательство в работу адвокатов В СПЧ считают, что правозащитникам нужно дополнительные гарантии, чтобы отстаивать интересы бизнеса в спорах с силовиками

Ситуация

Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ

Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах

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Ситуация

Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах

Новости

Российские банки начали нанимать специалистов по санкциям

Участники рынка отмечают, что настоящих специалистов в этой области права в России почти нет

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Новости

Российские банки начали нанимать специалистов по санкциям Участники рынка отмечают, что настоящих специалистов в этой области права в России почти нет

Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет?
Есть вопрос
Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
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Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет?
Есть вопрос

Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности

Ситуация
Самые дорогие факультеты России в 2014 годуСегодня во многих вузах первокурсникам вручили студенческие билеты. Некоторым за своё высшее образование придётся выложить круглую сумму
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Ситуация

Самые дорогие факультеты России в 2014 году Сегодня во многих вузах первокурсникам вручили студенческие билеты. Некоторым за своё высшее образование придётся выложить круглую сумму

Новости

Банк24.ру запустил сервис для предпринимателей «Кнопка»

Он заменит собой банковский сервис, бухгалтера, секретаря и правового консультанта разом

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Новости

Банк24.ру запустил сервис для предпринимателей «Кнопка» Он заменит собой банковский сервис, бухгалтера, секретаря и правового консультанта разом

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