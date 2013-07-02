Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter МГУ взял первое место в трех номинациях
Россия лидирует по числу невыполненных решений ЕСПЧ
Россия исправила только 25 % от общего числа нарушений
Россия лидирует по числу невыполненных решений ЕСПЧ Россия исправила только 25 % от общего числа нарушений
Навальному не разрешили отказаться от назначенного в суде адвоката (обновлено)
Адвокат политика находится на больничном
Навальному не разрешили отказаться от назначенного в суде адвоката (обновлено) Адвокат политика находится на больничном
Российские вузы обвинили в размывании рынка труда
В Рособрнадзоре сообщили о переизбытке студентов экономических и юридических факультетов
Российские вузы обвинили в размывании рынка труда В Рособрнадзоре сообщили о переизбытке студентов экономических и юридических факультетов
В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов
Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов
В России запустили онлайн-сервис для создания юридических документов Для составления документа достаточно выбрать шаблон и ответить на серию вопросов
«Право.ру» запускает онлайн-академию для юристов и бизнесменов Курс начинается 1 декабря
Сбербанк запустил круглосуточный сервис «Личный юрист»
Минимальный годовой пакет обойдется в 2 тысячи рублей
Сбербанк запустил круглосуточный сервис «Личный юрист» Минимальный годовой пакет обойдется в 2 тысячи рублей
Что делать, если полицейские подбросили вам наркотики Как вести себя в отделении и сохранять спокойствие
Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание
Оно войдет в ансамбль четвертого гуманитарного корпуса университета
Юридический факультет МГУ переезжает в новое здание Оно войдет в ансамбль четвертого гуманитарного корпуса университета
Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации
Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права
Московскую академию экономики и права частично лишили аккредитации Рособрнадзор также запретил принимать студентов Институту международной торговли и права
Могут ли полицейские просматривать информацию в вашем телефоне Москвичи рассказали про новую особенность досмотров, а The Village выяснил, законно ли это
В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта
Он пройдет в воскресенье 2 апреля
В Москве проведут правовой семинар для задержанных во время митинга 26 марта Он пройдет в воскресенье 2 апреля
Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ
Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом
Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом
Адвокат заявил о победе в суде по делу о блокировке Youporn
Решение суда в силу пока не вступило
Адвокат заявил о победе в суде по делу о блокировке Youporn Решение суда в силу пока не вступило
Наказывать за вмешательство в работу адвокатов
В СПЧ считают, что правозащитникам нужно дополнительные гарантии, чтобы отстаивать интересы бизнеса в спорах с силовиками
Наказывать за вмешательство в работу адвокатов В СПЧ считают, что правозащитникам нужно дополнительные гарантии, чтобы отстаивать интересы бизнеса в спорах с силовиками
Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ
Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах
Минюст впервые попросил не исполнять требования ЕСПЧ Обращение касается ограничения прав заключённых на выборах
Российские банки начали нанимать специалистов по санкциям
Участники рынка отмечают, что настоящих специалистов в этой области права в России почти нет
Российские банки начали нанимать специалистов по санкциям Участники рынка отмечают, что настоящих специалистов в этой области права в России почти нет
Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Самые дорогие факультеты России в 2014 году Сегодня во многих вузах первокурсникам вручили студенческие билеты. Некоторым за своё высшее образование придётся выложить круглую сумму
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