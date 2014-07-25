Я путешествую много и недорого The Village поговорил с человеком, который умудряется часто ездить за границу, несмотря на падение валюты, и узнал, как и на чём он экономит
Я путешествую много и недорого The Village поговорил с человеком, который умудряется часто ездить за границу, несмотря на падение валюты, и узнал, как и на чём он экономит
Как устроен пятизвёздочный отель в африканских трущобах В южноафриканском городке Блумфонтейн построили пятизвёздочный отель в трущобах: дома из алюминия, туалет на улице, но зато есть Wi-Fi и теплый пол. The Village узнал, зачем богатым нужна бедная жизнь
Как устроен пятизвёздочный отель в африканских трущобах В южноафриканском городке Блумфонтейн построили пятизвёздочный отель в трущобах: дома из алюминия, туалет на улице, но зато есть Wi-Fi и теплый пол. The Village узнал, зачем богатым нужна бедная жизнь
Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать На что первым делом смотреть, у кого спрашивать совета и где есть, когда вы приехали в незнакомый город. Советует человек, чья профессия — ездить по всему свету и давать советы большим городам