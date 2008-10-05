Antipasti «Yellow Corn & Red Bean» Горячая закуска о которой пойдет речь ниже, вызвала у меня ассоциации с Красным и Желтым (M&M). Да-да, именно с теми, что не верили в Санту, с которыми постоянно что-то случается – по вине Желтого. Наверное все же это влияние красной фасолинки и желтой кукурузинки.