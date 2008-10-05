Готовим с друзьями мидии Гигант Киви Запечённые мидии Гигант Киви — отличная закуска для домашних посиделок. Их можно готовить всем вместе, так интереснее и быстрее.
Картофельная запеканка На этот рецепт я наткнулся в интернете, попав на сайт журнала Mens Health. Он показался мне очень интересным и несложным, зато готовый вариант очень вкусный!(фото взято с того же сайта).
Antipasti «Yellow Corn & Red Bean» Горячая закуска о которой пойдет речь ниже, вызвала у меня ассоциации с Красным и Желтым (M&M). Да-да, именно с теми, что не верили в Санту, с которыми постоянно что-то случается – по вине Желтого. Наверное все же это влияние красной фасолинки и желтой кукурузинки.