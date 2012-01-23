В выходные мы с друзьями собираемся на кухне и готовим что-нибудь интересное и вкусное. Есть такие блюда, которые просто замечательно готовить вместе. Это могут быть блинчики или пирожки с разными начинками, мексиканские блюда и многое другое. 

После совместной поездки в Испанию мы особенно любим готовить морепродукты. Вот один из выдуманных нами рецептов.

На 4-6 человек нам понадобятся:

  • 1 кг зелёных мидий в 1/2 раковины,
  • 250 г белого риса,
  • 5 листов водорослей Нори,
  • 10 г соевого соуса,
  • 150 г майонеза (домашнего либо Hellmann's, потому как другие магазинные майонезы лучше не использовать для запекания),
  • 100 г икры Масаго или Тобико.
    Пока варится рис, мы отделяем мидии от раковин. Готовый рис остужаем и смешиваем с соевым соусом. Майонез смешиваем с икрой. Нори разрываем на прямоугольные кусочки размером с раковину мидии.

    Затем начинается конвейерная работа. Первый кладёт кусочек нори в раковину, и передаёт её второму. Второй кладёт в раковину рис и передаёт тому, кто положит сверху мидию. Следующий смазывает всё смесью майонеза и икры.

    Мы готовим мидии под грилем где-то 8-10 минут, пока майонез не станет золотистым. Моя мама готовила их в духовке на нижней полке