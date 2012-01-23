В выходные мы с друзьями собираемся на кухне и готовим что-нибудь интересное и вкусное. Есть такие блюда, которые просто замечательно готовить вместе. Это могут быть блинчики или пирожки с разными начинками, мексиканские блюда и многое другое.

После совместной поездки в Испанию мы особенно любим готовить морепродукты. Вот один из выдуманных нами рецептов.

На 4-6 человек нам понадобятся:

1 кг зелёных мидий в 1/2 раковины,

250 г белого риса,

5 листов водорослей Нори,

10 г соевого соуса,

150 г майонеза (домашнего либо Hellmann's, потому как другие магазинные майонезы лучше не использовать для запекания),

100 г икры Масаго или Тобико.

Пока варится рис, мы отделяем мидии от раковин. Готовый рис остужаем и смешиваем с соевым соусом. Майонез смешиваем с икрой. Нори разрываем на прямоугольные кусочки размером с раковину мидии.





Затем начинается конвейерная работа. Первый кладёт кусочек нори в раковину, и передаёт её второму. Второй кладёт в раковину рис и передаёт тому, кто положит сверху мидию. Следующий смазывает всё смесью майонеза и икры.



