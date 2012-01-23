Рецепты читателей23 января 2012
Готовим с друзьями мидии Гигант Киви Запечённые мидии Гигант Киви — отличная закуска для домашних посиделок. Их можно готовить всем вместе, так интереснее и быстрее.
В выходные мы с друзьями собираемся на кухне и готовим что-нибудь интересное и вкусное. Есть такие блюда, которые просто замечательно готовить вместе. Это могут быть блинчики или пирожки с разными начинками, мексиканские блюда и многое другое.
После совместной поездки в Испанию мы особенно любим готовить морепродукты. Вот один из выдуманных нами рецептов.
На 4-6 человек нам понадобятся:
- 1 кг зелёных мидий в 1/2 раковины,
- 250 г белого риса,
- 5 листов водорослей Нори,
- 10 г соевого соуса,
- 150 г майонеза (домашнего либо Hellmann's, потому как другие магазинные майонезы лучше не использовать для запекания),
- 100 г икры Масаго или Тобико.
- Пока варится рис, мы отделяем мидии от раковин. Готовый рис остужаем и смешиваем с соевым соусом. Майонез смешиваем с икрой. Нори разрываем на прямоугольные кусочки размером с раковину мидии.
- Затем начинается конвейерная работа. Первый кладёт кусочек нори в раковину, и передаёт её второму. Второй кладёт в раковину рис и передаёт тому, кто положит сверху мидию. Следующий смазывает всё смесью майонеза и икры.
- Мы готовим мидии под грилем где-то 8-10 минут, пока майонез не станет золотистым. Моя мама готовила их в духовке на нижней полке
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Комментарии
Ну, многие профессионалы мирового уровня создают такие продукты, которые нормальный человек и в рот бы не стал брать (чипсы, химические газировки и т. д.) Поэтому стоит отличать всемирно известных профессионалов-мишленовских поваров и профессионалов-менеджеров по маркетингу транснациональных корпораций, основаная задача которых - продать продукт, а качество и тем более традиции - дело второе.
Есть данность - майонез - традиционный холодный французский соус. Для запекания французы придумали другие соусы, с качественно другими свойствами. Например, бешамель и морней.
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