На Ленинградском и Московском вокзалах открылись бизнес-залы ожидания, как в аэропортах
Там есть лаунж-зона, еда и интернет
Московские штрафстоянки оборудуют залами ожидания и туалетами
Кроме того, на спецстоянках появятся дополнительные окна для оформления возврата автомобилей
В Шереметьеве появился зал ожидания для инвалидов В аэропорту Шереметьево открылся зал ожидания «Сириус», где пассажиры с ограниченными возможностями могут отдохнуть, выпить кофе и воспользоваться интернетом.
Новый клуб «Зал ожидания» 23 января в Петербурге открывается новый клуб "Зал ожидания". Придумали и создали его бизнесмены Игорь Гуляев (музыкант) и Татьяна Гордиенко (автор Red Club).