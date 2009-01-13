Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Ленинградском и Московском вокзалах открылись бизнес-залы ожидания, как в аэропортах

Там есть лаунж-зона, еда и интернет

На Ленинградском и Московском вокзалах открылись бизнес-залы ожидания, как в аэропортах

Московские штрафстоянки оборудуют залами ожидания и туалетами

Кроме того, на спецстоянках появятся дополнительные окна для оформления возврата автомобилей

Московские штрафстоянки оборудуют залами ожидания и туалетами

В Шереметьеве появился зал ожидания для инвалидов В аэропорту Шереметьево открылся зал ожидания «Сириус», где пассажиры с ограниченными возможностями могут отдохнуть, выпить кофе и воспользоваться интернетом.

В Шереметьеве появился зал ожидания для инвалидов

Новый клуб «Зал ожидания» 23 января в Петербурге открывается новый клуб "Зал ожидания". Придумали и создали его бизнесмены Игорь Гуляев (музыкант) и Татьяна Гордиенко (автор Red Club).

Новый клуб «Зал ожидания»