Приговор братьям Навальным The Village следит за реакцией официальных лиц и горожан на приговор Олегу и Алексею Навальным
Приговор братьям Навальным The Village следит за реакцией официальных лиц и горожан на приговор Олегу и Алексею Навальным
Фоторепортаж: Акция против «Болотного дела» 24 февраля на Малой Садовой собрались несколько сотен человек, не согласных с приговором участникам «Болотного дела». Фотограф The Village, как обычно, следил за задержаниями.
Фоторепортаж: Акция против «Болотного дела» 24 февраля на Малой Садовой собрались несколько сотен человек, не согласных с приговором участникам «Болотного дела». Фотограф The Village, как обычно, следил за задержаниями.
Началось оглашение приговора по «Болотному делу»
Оглашение приговора по резонансному делу началось в Замоскворецком суде.
Началось оглашение приговора по «Болотному делу» Оглашение приговора по резонансному делу началось в Замоскворецком суде.
Ожидание приговора по «Болотному делу» в снимках Instagram У Замоскворецкого суда собрались около тысячи человек, ожидающих приговора по «Болотному делу». The Village посмотрел, что выкладывают в Instagram по геотегу «Замоскворецкий суд».
Ожидание приговора по «Болотному делу» в снимках Instagram У Замоскворецкого суда собрались около тысячи человек, ожидающих приговора по «Болотному делу». The Village посмотрел, что выкладывают в Instagram по геотегу «Замоскворецкий суд».
Оглашение приговора по «Болотному делу» отложили на неопределённый срок
В пресс-службе суда затруднились сказать, во сколько начнётся оглашение приговора по резонансному делу.
Оглашение приговора по «Болотному делу» отложили на неопределённый срок В пресс-службе суда затруднились сказать, во сколько начнётся оглашение приговора по резонансному делу.
Приговор по «болотному делу» огласят 21 февраля
Замоскворецкий суд огласит приговор в отношении восьми фигурантов резонансного «болотного дела».
Приговор по «болотному делу» огласят 21 февраля Замоскворецкий суд огласит приговор в отношении восьми фигурантов резонансного «болотного дела».
Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка
Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».