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Приговор братьям Навальным
Приговор братьям Навальным The Village следит за реакцией официальных лиц и горожан на приговор Олегу и Алексею Навальным
Приговор братьям Навальным

Приговор братьям Навальным
The Village следит за реакцией официальных лиц и горожан на приговор Олегу и Алексею Навальным

Новости не ходят по земле Как узнать, что происходит на соседней улице

Новости не ходят по земле
Как узнать, что происходит на соседней улице

Фоторепортаж: Акция против «Болотного дела»
Фоторепортаж: Акция против «Болотного дела» 24 февраля на Малой Садовой собрались несколько сотен человек, не согласных с приговором участникам «Болотного дела». Фотограф The Village, как обычно, следил за задержаниями.
Фоторепортаж: Акция против «Болотного дела»

Фоторепортаж: Акция против «Болотного дела»
24 февраля на Малой Садовой собрались несколько сотен человек, не согласных с приговором участникам «Болотного дела». Фотограф The Village, как обычно, следил за задержаниями.

Началось оглашение приговора по «Болотному делу»

Оглашение приговора по резонансному делу началось в Замоскворецком суде.

Началось оглашение приговора по «Болотному делу»
Оглашение приговора по резонансному делу началось в Замоскворецком суде.

Ожидание приговора по «Болотному делу» в снимках Instagram У Замоскворецкого суда собрались около тысячи человек, ожидающих приговора по «Болотному делу». The Village посмотрел, что выкладывают в Instagram по геотегу «Замоскворецкий суд».

Ожидание приговора по «Болотному делу» в снимках Instagram
У Замоскворецкого суда собрались около тысячи человек, ожидающих приговора по «Болотному делу». The Village посмотрел, что выкладывают в Instagram по геотегу «Замоскворецкий суд».

Оглашение приговора по «Болотному делу» отложили на неопределённый срок

В пресс-службе суда затруднились сказать, во сколько начнётся оглашение приговора по резонансному делу.

Оглашение приговора по «Болотному делу» отложили на неопределённый срок
В пресс-службе суда затруднились сказать, во сколько начнётся оглашение приговора по резонансному делу.

Приговор по «болотному делу» огласят 21 февраля

Замоскворецкий суд огласит приговор в отношении восьми фигурантов резонансного «болотного дела».

Приговор по «болотному делу» огласят 21 февраля
Замоскворецкий суд огласит приговор в отношении восьми фигурантов резонансного «болотного дела».

Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка

Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка
Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».