Декларация рестораторов об отмене арендной платы
Индустрия договорилась сформировать черный список недобросовестных арендодателей
Декларация рестораторов об отмене арендной платы Индустрия договорилась сформировать черный список недобросовестных арендодателей
Депутатам Госдумы запретили выезжать на служебном автомобиле дальше 50 километров от Москвы
При этом соответствующее устное распоряжение не регламентируется правовыми актами
Депутатам Госдумы запретили выезжать на служебном автомобиле дальше 50 километров от Москвы При этом соответствующее устное распоряжение не регламентируется правовыми актами
Запретить вести видеозапись закрытых судебных заседаний
С предложением выступили в министерстве юстиции России
Запретить вести видеозапись закрытых судебных заседаний С предложением выступили в министерстве юстиции России
Есть вопрос: Какие темы выносили на общегородские референдумы в России The Village вспомнил, о чём спрашивали жителей разных российских городов и что из этого вышло
Тушите свет: The National и другие коллективы, концерты которых отменены в России «Океан Эльзи», «Бумбокс», Роберт Плант, Nine Inch Nails и другие музыканты, выступлений которых мы лишились в 2014 году
Поддерживаете ли вы запрет на мат?
The Village решил выяснить, по душе ли читателям очередной принятый Госдумой закон
Поддерживаете ли вы запрет на мат? The Village решил выяснить, по душе ли читателям очередной принятый Госдумой закон
Регионы смогут запрещать отдельные виды товаров
Пока что губернаторы пытались ограничить лишь торговлю алкогольными энергетиками, однако в дальнейшем они могут затронуть и другие товары
Регионы смогут запрещать отдельные виды товаров Пока что губернаторы пытались ограничить лишь торговлю алкогольными энергетиками, однако в дальнейшем они могут затронуть и другие товары
В «Ашанах» и «Перекрёстках» запретили продавать консервы из Латвии
Роспотребнадзор временно приостановил продажу рыбных консервов под торговой маркой «Либава» в магазинах «Перекрёсток» и «Ашан».
В «Ашанах» и «Перекрёстках» запретили продавать консервы из Латвии Роспотребнадзор временно приостановил продажу рыбных консервов под торговой маркой «Либава» в магазинах «Перекрёсток» и «Ашан».
Запрет дня: У россиян предлагают изымать доллары
Бывший кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв внёс в Госдуму законопроект о запрете оборота долларов в России.