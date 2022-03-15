На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает
Мундепы против Дептранса
Совет судей предложил ограничить право граждан посещать суды
На заседания хотят не пускать людей без документов, дающих им право на пребывание в суде
Историческое здание на Большой Никитской хотят снести ради ЖК
Строительством займется компания «Мэйнэстейт»
Навальному не разрешили отказаться от назначенного в суде адвоката (обновлено)
Адвокат политика находится на больничном
Фельгенгауэр провела одиночный пикет против депутата Слуцкого
В это время в здании Госдумы проходило заседание комиссии по этике о домогательствах парламентария
Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке
Сторона обвинения считает, что полиция не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить стрельбу
Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии
Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов