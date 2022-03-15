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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Суд над Навальным в Покрове. Прения
обновлено15 марта 2022

Суд над Навальным в Покрове. Прения

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Мундепы против Дептранса

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Совет судей предложил ограничить право граждан посещать суды

На заседания хотят не пускать людей без документов, дающих им право на пребывание в суде

Совет судей предложил ограничить право граждан посещать суды

Историческое здание на Большой Никитской хотят снести ради ЖК

Строительством займется компания «Мэйнэстейт»

Историческое здание на Большой Никитской хотят снести ради ЖК

Навальному не разрешили отказаться от назначенного в суде адвоката (обновлено)

Адвокат политика находится на больничном

Навальному не разрешили отказаться от назначенного в суде адвоката (обновлено)

Фельгенгауэр провела одиночный пикет против депутата Слуцкого

В это время в здании Госдумы проходило заседание комиссии по этике о домогательствах парламентария

Фельгенгауэр провела одиночный пикет против депутата Слуцкого

Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке

Сторона обвинения считает, что полиция не предприняла никаких действий, чтобы предотвратить стрельбу

Владелица ресторана Elements подала иск на 1,5 миллиона рублей к полицейским по делу о перестрелке

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии

Нацгвардия будет решать задачи по обеспечению территориальной обороны, борьбе с терроризмом и охране государственных объектов

Госдума в окончательном чтении приняла пакет законов о нацгвардии