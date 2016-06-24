В парке Горького и Завидове пройдут бесплатные тренировки по йоге и виндсерфингу
Мастер-классы продлятся в течение всего лета
Я сменил несколько городов из-за работыThe Village поговорил с людьми, которые променяли уют дома на постоянные переезды вслед за работой
Я сменил несколько городов из-за работы The Village поговорил с людьми, которые променяли уют дома на постоянные переезды вслед за работой
ФСО передадут 24 тысячи гектаров земли около резиденции президента
Охранная зона будет создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк