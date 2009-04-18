Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Снеговик из зефира не удался
Огромного зефирного снеговика, которого планировали занести в Книгу рекордов Гиннесса, построить не удалось.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Маршмеллоу, в народе – зефир Предлагаю вам два варианта приготовления зефира. Не то, чтобы они сильно различались. Просто второй вариант для ленивых (или нетерпеливых).