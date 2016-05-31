Фестиваль Ecocup организует бесплатные кинопоказы и лекции об экологии
Green Talks пройдут с 30 мая по 3 июня
Фестиваль Ecocup организует бесплатные кинопоказы и лекции об экологии Green Talks пройдут с 30 мая по 3 июня
Фестиваль зеленого кино Ecocup со свопом и ужином из отходов стартует в Москве
Кинопоказы с дискуссиями пройдут с 27 ноября по 2 декабря
Фестиваль зеленого кино Ecocup со свопом и ужином из отходов стартует в Москве Кинопоказы с дискуссиями пройдут с 27 ноября по 2 декабря
Фестиваль Ecocup объявил конкурс идей для решения проблем экологии
Победителей пригласят на кинопоказы фестиваля