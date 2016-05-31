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Фестиваль Ecocup организует бесплатные кинопоказы и лекции об экологии

Green Talks пройдут с 30 мая по 3 июня

Фестиваль Ecocup организует бесплатные кинопоказы и лекции об экологии
Green Talks пройдут с 30 мая по 3 июня

Фестиваль зеленого кино Ecocup со свопом и ужином из отходов стартует в Москве

Кинопоказы с дискуссиями пройдут с 27 ноября по 2 декабря

Фестиваль зеленого кино Ecocup со свопом и ужином из отходов стартует в Москве
Кинопоказы с дискуссиями пройдут с 27 ноября по 2 декабря

Фестиваль Ecocup объявил конкурс идей для решения проблем экологии

Победителей пригласят на кинопоказы фестиваля

Фестиваль Ecocup объявил конкурс идей для решения проблем экологии
Победителей пригласят на кинопоказы фестиваля

В Москве пройдёт второй международный фестиваль детского зелёного кино

Фильмы ко Дню эколога покажут в Московском зоопарке и парке Горького

В Москве пройдёт второй международный фестиваль детского зелёного кино
Фильмы ко Дню эколога покажут в Московском зоопарке и парке Горького