Чайные блины Виктора Енина Шеф-повар «Чайной высоты» и самовар-бара «Пуэропорт» Виктор Енин рассказал, как приготовить блины с зелёным чаем и пуэром
Чайные блины Виктора Енина Шеф-повар «Чайной высоты» и самовар-бара «Пуэропорт» Виктор Енин рассказал, как приготовить блины с зелёным чаем и пуэром
Чизкейк с зеленым чаем Чайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
Занимательная морфология Сегодня мы поговорим о скромном вкладе, который успели внести молодые тренд-сеттеры в разговорный русский язык.