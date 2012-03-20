По желанию этот чизкейк можно приготовить без основы, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Также его можно сделать как в одной большой форме, так и в порционных формочках.



Ингридиенты

Для начинки:

250 грамм рикотты;

2 яйца, взбитых;

3/4 стакана белого сахара;

1 столовая ложка любого зеленого чая, измельченного в кофемолке в порошок;

2 чайные ложки ванильного экстракта или пакетик ванилина (можно и без него). Кроме того, вместо ванили можно использовать цедру лимона или апельсина, алкоголь и многое другое по вкусу.



желатин (опционально - для невыпекаемого пирога).

Для коржа:

Покупное печенье - шоколадное или обычное - 1-2 пачки, в зависимости от размера формы и желаемой толщины коржа;

50 гр сливочного масла;

как вариант - готовый покупной корж.



Приготовление с выпеканием:



1. Приготовьте корж: измельчите печенье в крошку в блендере и перемешайте со слегка растопленным сливочным маслом. Положите на дно формы пергамент так, чтобы им были закрыты и стенки. Смажьте маслом. Выложите массу тонким слоем, разравнивая ее ложкой.

2. Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте, пока основа не начнет подрумяниваться, около 10-15 минут.

3. В большой миске взбейте вместе сливочный сыр и сахар до однородной массы. Смешайте зеленый чай, взбитые яйца и ванильный экстракт. Смешайте с рикоттой.

4. Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 25 минут или пока пирог не загустеет по краям, но центр при этом будет слегка двигаться, если форму встряхнуть. Остудите чизкейк при комнатной температуре, а затем отправьте в холодильник на три часа.





Приготовление без выпекания:

1. Приготовьте корж, как в п.1 выше. Отправьте на 30 минут в холодильник.

2. Приготовьте яично-сырную массу, как в п. 2.

3. Разведите желатин в воде согласно указаниям на его пачке.

4. Смешайте желатин и приготовленную сырно-яичную массу.

5. Вылейте массу на корж, закройте форму пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.

Рецепт отсюда - qwertea.ru