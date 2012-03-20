Чизкейк с зеленым чаем Чайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
По желанию этот чизкейк можно приготовить без основы, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Также его можно сделать как в одной большой форме, так и в порционных формочках.
Ингридиенты
Для начинки:
- 250 грамм рикотты;
- 2 яйца, взбитых;
- 3/4 стакана белого сахара;
- 1 столовая ложка любого зеленого чая, измельченного в кофемолке в порошок;
- 2 чайные ложки ванильного экстракта или пакетик ванилина (можно и без него). Кроме того, вместо ванили можно использовать цедру лимона или апельсина, алкоголь и многое другое по вкусу.
- желатин (опционально - для невыпекаемого пирога).
Для коржа:
- Покупное печенье - шоколадное или обычное - 1-2 пачки, в зависимости от размера формы и желаемой толщины коржа;
- 50 гр сливочного масла;
- как вариант - готовый покупной корж.
Приготовление с выпеканием:
1. Приготовьте корж: измельчите печенье в крошку в блендере и перемешайте со слегка растопленным сливочным маслом. Положите на дно формы пергамент так, чтобы им были закрыты и стенки. Смажьте маслом. Выложите массу тонким слоем, разравнивая ее ложкой.
2. Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте, пока основа не начнет подрумяниваться, около 10-15 минут.
3. В большой миске взбейте вместе сливочный сыр и сахар до однородной массы. Смешайте зеленый чай, взбитые яйца и ванильный экстракт. Смешайте с рикоттой.
4. Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 25 минут или пока пирог не загустеет по краям, но центр при этом будет слегка двигаться, если форму встряхнуть. Остудите чизкейк при комнатной температуре, а затем отправьте в холодильник на три часа.
Приготовление без выпекания:
1. Приготовьте корж, как в п.1 выше. Отправьте на 30 минут в холодильник.
2. Приготовьте яично-сырную массу, как в п. 2.
3. Разведите желатин в воде согласно указаниям на его пачке.
4. Смешайте желатин и приготовленную сырно-яичную массу.
5. Вылейте массу на корж, закройте форму пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.
Рецепт отсюда - qwertea.ru
Комментарии
сливочный сыр - он же рикота
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