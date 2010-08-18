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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Кринж дня: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group

Компания может отдать за новый офис 60 миллиардов рублей

Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group

Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes

На первом месте — семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева

Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes

Москва впервые позволит купить участки под индивидуальное жилое строительство

Ранее их можно было брать только в аренду на земельных аукционах

Москва впервые позволит купить участки под индивидуальное жилое строительство

На месте Черкизовского рынка начали строить жилье для переселенцев

Построить планируется 100–150 тысяч квадратных метров жилья

На месте Черкизовского рынка начали строить жилье для переселенцев

Минобороны получило право изымать земли

Ранее такую возможность предоставили ФСО и ФСБ

Минобороны получило право изымать земли

Суд направил на новое рассмотрение дело бизнес-парка IKEA в Химках

Тяжба между IKEA и предприятием «Химки-Молжаниново» будет продолжена

Суд направил на новое рассмотрение дело бизнес-парка IKEA в Химках

Путин дал ФСО право на изъятие земель

Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками

Путин дал ФСО право на изъятие земель

На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений

Больше половины участков находятся в Приморье

На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений

Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)

Наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области

Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)

С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар

Подать заявку на получение земли можно с помощью информационной системы «На Дальний Восток»

С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар

Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах

Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу

Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах

Федеральная служба охраны попросила наделить её правом изымать земли

В ФСО хотят получать новые участки, ссылаясь на гостайну

Федеральная служба охраны попросила наделить её правом изымать земли

ФСО передадут 24 тысячи гектаров земли около резиденции президента

Охранная зона будет создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк

ФСО передадут 24 тысячи гектаров земли около резиденции президента

Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество

Правительство подготовило законопроект, урезающий права граждан при кадастровой оценке недвижимости

Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество

Правительство огласило список земель для бесплатной раздачи россиянам

В перечень попали девять участков, три из которых находятся на границе с Китаем

Правительство огласило список земель для бесплатной раздачи россиянам

В Госдуме вновь предложили бесплатно раздать земли россиянам

Предполагается, что это поможет сформировать новую прослойку среднего класса в России

В Госдуме вновь предложили бесплатно раздать земли россиянам

Россия готовится к оперативному изъятию сельхозземель

Таким образом планируется заставить использовать сельхозугодия по назначению

Россия готовится к оперативному изъятию сельхозземель

Сколько россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатной земли

Чаще всего к таким крупным переменам готовы граждане в возрасте от 18 до 34 лет

Сколько россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатной земли

Семья главы Минсельхоза войдёт в пятёрку крупнейших землевладельцев в России

ФАС разрешила «Агрокомплексу» купить новые активы

Семья главы Минсельхоза войдёт в пятёрку крупнейших землевладельцев в России

Дарить земли инвесторам

Таким образом Минсельхоз хочет компенсировать затраты физических и юридических лиц на рекультивацию земель

Дарить земли инвесторам

В ночь на 23 апреля москвичи смогут увидеть звездопад Лириды

Редкое природное явление можно увидеть с полуночи до утра 23 апреля, а в восточной части неба звездопад продлится до 25 апреля

В ночь на 23 апреля москвичи смогут увидеть звездопад Лириды

Бесплатно раздавать бесхозные земли

На собственный участок смогут претендовать до 30 различных категорий граждан

Бесплатно раздавать бесхозные земли

Дмитрий Рогозин — о жизни на других планетах

Вице-премьер также рассказал о важности защиты Земли от космических угроз

Дмитрий Рогозин — о жизни на других планетах

Лунное затмение в снимках Instagram The Village посмотрел, какие фотографии выкладывали в свои Instagram земляне, которым сегодня посчастливилось насладиться видом затмения Луны

Лунное затмение в снимках Instagram

Столица закупит два беспилотных самолета за 5 млн Московские власти приобретут два беспилотных самолета для дистанционного контроля использования земель столицы

Столица закупит два беспилотных самолета за 5 млн

Самая счастливая Коста-Рика!
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
Самая счастливая Коста-Рика!

Самая счастливая Коста-Рика!
Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.

U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров! Все решено, страна света найдена, земля куплена, на террасе заботливо сложены тяпка, лопата и шланг для полива (хотя самостоятельности никто и не ждет,всегда ведь найдутся специальнообученные люди или волонтеры), но никак не находится время договориться о сбыте полученного заболиво-выращенного урожая манго/персиков/апельсинов/тыковок/и далее по списку.

U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров!