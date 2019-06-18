Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes На первом месте — семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева
Российский Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев страны. Первое место заняла семья бывшего министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.
Агрокомплекс имени Ткачева владеет 649 тысячами гектаров, их стоимость оценивают в 68,5 миллиарда рублей. В издании отметили, что сельскохозяйственная земля в Краснодарском крае самая дорогая в России. При этом «Мираторг» стал крупнейшим по площади земельных владений — компании принадлежит миллион гектаров.
Место
Владельцы земли
Площадь (в тысячах гектаров)
Стоимость (в миллиардах рублей)
Агрокомплекс имени Ткачева
649
68,5
Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова
412
45,6
«Мираторг» Александра и Виктора Линников
1 000
45
«Продимекс» Игоря Худокормова
892
39,4
Концерн «Покровский» Андрея Коровайко
240
31,2
Также в десятку вошли группа компаний «Доминант» Светланы и Павла Демидовых, «Русагро» Вадима Мошковича и агропредприятие «Ресурс» Виктора Наурузова. Общая стоимость земли, которой владеют 20 крупнейших компаний, по данным Forbes, составила 471,7 миллиарда рублей.
Источник: Forbes
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