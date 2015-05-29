Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group
Компания может отдать за новый офис 60 миллиардов рублей
Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group Компания может отдать за новый офис 60 миллиардов рублей
Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes
На первом месте — семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева
Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes На первом месте — семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева
Москва впервые позволит купить участки под индивидуальное жилое строительство
Ранее их можно было брать только в аренду на земельных аукционах
Москва впервые позволит купить участки под индивидуальное жилое строительство Ранее их можно было брать только в аренду на земельных аукционах
На месте Черкизовского рынка начали строить жилье для переселенцев
Построить планируется 100–150 тысяч квадратных метров жилья
На месте Черкизовского рынка начали строить жилье для переселенцев Построить планируется 100–150 тысяч квадратных метров жилья
Минобороны получило право изымать земли Ранее такую возможность предоставили ФСО и ФСБ
Суд направил на новое рассмотрение дело бизнес-парка IKEA в Химках
Тяжба между IKEA и предприятием «Химки-Молжаниново» будет продолжена
Суд направил на новое рассмотрение дело бизнес-парка IKEA в Химках Тяжба между IKEA и предприятием «Химки-Молжаниново» будет продолжена
Путин дал ФСО право на изъятие земель
Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками
Путин дал ФСО право на изъятие земель Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками
На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений
Больше половины участков находятся в Приморье
На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений Больше половины участков находятся в Приморье
Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)
Наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области
Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)
Наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области
С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар
Подать заявку на получение земли можно с помощью информационной системы «На Дальний Восток»
С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар Подать заявку на получение земли можно с помощью информационной системы «На Дальний Восток»
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах
Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Ввести административные штрафы за продажу мест на кладбищах Согласно действующему законодательству России, государство гарантирует бесплатное предоставление земли под могилу
Федеральная служба охраны попросила наделить её правом изымать земли
В ФСО хотят получать новые участки, ссылаясь на гостайну
Федеральная служба охраны попросила наделить её правом изымать земли В ФСО хотят получать новые участки, ссылаясь на гостайну
ФСО передадут 24 тысячи гектаров земли около резиденции президента
Охранная зона будет создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк
ФСО передадут 24 тысячи гектаров земли около резиденции президента Охранная зона будет создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк
Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество
Правительство подготовило законопроект, урезающий права граждан при кадастровой оценке недвижимости
Госдума предупредила об угрозе резкого роста налогов на имущество Правительство подготовило законопроект, урезающий права граждан при кадастровой оценке недвижимости
Правительство огласило список земель для бесплатной раздачи россиянам
В перечень попали девять участков, три из которых находятся на границе с Китаем
Правительство огласило список земель для бесплатной раздачи россиянам В перечень попали девять участков, три из которых находятся на границе с Китаем
В Госдуме вновь предложили бесплатно раздать земли россиянам
Предполагается, что это поможет сформировать новую прослойку среднего класса в России
В Госдуме вновь предложили бесплатно раздать земли россиянам Предполагается, что это поможет сформировать новую прослойку среднего класса в России
Россия готовится к оперативному изъятию сельхозземель
Таким образом планируется заставить использовать сельхозугодия по назначению
Россия готовится к оперативному изъятию сельхозземель Таким образом планируется заставить использовать сельхозугодия по назначению
Сколько россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатной земли
Чаще всего к таким крупным переменам готовы граждане в возрасте от 18 до 34 лет
Сколько россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатной земли Чаще всего к таким крупным переменам готовы граждане в возрасте от 18 до 34 лет
Семья главы Минсельхоза войдёт в пятёрку крупнейших землевладельцев в России
ФАС разрешила «Агрокомплексу» купить новые активы