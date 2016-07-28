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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Веранда в «Жемчугах», турецкая кухня в Blau на Садовнической и хлеб Лены Перминовой
Веранда в «Жемчугах», турецкая кухня в Blau на Садовнической и хлеб Лены Перминовой Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Веранда в «Жемчугах», турецкая кухня в Blau на Садовнической и хлеб Лены Перминовой

Веранда в «Жемчугах», турецкая кухня в Blau на Садовнической и хлеб Лены Перминовой
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»

Кондитерская расположена на улице Тимура Фрунзе

Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»