Веранда в «Жемчугах», турецкая кухня в Blau на Садовнической и хлеб Лены Перминовой Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Веранда в «Жемчугах», турецкая кухня в Blau на Садовнической и хлеб Лены Перминовой Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Владельцы I Like Wine открыли кондитерскую «Жемчуга»
Кондитерская расположена на улице Тимура Фрунзе