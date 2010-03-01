12 важных фильмов о еде Закрывая рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев, Алиса Таёжная даёт краткие описания каждому из 12 фильмов, о которых рассказывала на The Village в течение нескольких месяцев
12 важных фильмов о еде Закрывая рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев, Алиса Таёжная даёт краткие описания каждому из 12 фильмов, о которых рассказывала на The Village в течение нескольких месяцев
«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о тайваньском фильме «Есть, пить, мужчина, женщина»
«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о тайваньском фильме «Есть, пить, мужчина, женщина»
Программа отдела культуры - март 2010 года Месяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...