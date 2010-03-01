Программа отдела культуры - март 2010 года Месяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...