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Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти H&F посмотрел на сервисы, обещающие пользователям жизнь после смерти. С их помощью можно остаться в виртуальном мире и сохранить память о себе.
Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти H&F посмотрел на сервисы, обещающие пользователям жизнь после смерти. С их помощью можно остаться в виртуальном мире и сохранить память о себе.
Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале Александра Шевелева о том, почему жизнь наших родителей была похожа на эпическое кино, а наша собственная напоминает сериал и как поколение нулевых оказалось в шизофреническом двоемирии.
Пища богов «Умение избирать пищу – это еще один момент разницы между человеком и животным. Скажу более, это момент интеллектуальной и вкусовой разницы между классами. Люмпену все равно, что класть в свой грязный рот и откровенно пофиг, чем срать.