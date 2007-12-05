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Жить, работать и отдыхать
Промо
Жить, работать и отдыхать Как создатели комплекса Lunar сочетают концепцию work-life balance в одном пространстве
Жить, работать и отдыхать
Промо

Жить, работать и отдыхать
Как создатели комплекса Lunar сочетают концепцию work-life balance в одном пространстве

Обнять весь мир или отвернуться от него
Спецпроект
Обнять весь мир или отвернуться от него Пройдите тест и узнайте, на сколько процентов вы счастливы
Обнять весь мир или отвернуться от него
Спецпроект

Обнять весь мир или отвернуться от него
Пройдите тест и узнайте, на сколько процентов вы счастливы

От шпица до корейской тетради
Спецпроект
От шпица до корейской тетради 3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей
От шпица до корейской тетради
Спецпроект

От шпица до корейской тетради
3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей

Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас
Спецпроект
Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас И останется приоритетной в будущем
Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас
Спецпроект

Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас
И останется приоритетной в будущем

Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
ПРОМО
Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны И почему многие отказывались от компенсаций и талонов на еду
Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
ПРОМО

Кровь за кровь: Как было устроено донорство в годы войны
И почему многие отказывались от компенсаций и талонов на еду

Самые комфортные для жизни города

Москва усовершенствовалась за последние пять лет сильнее всего

Самые комфортные для жизни города
Москва усовершенствовалась за последние пять лет сильнее всего

Какие планы строят россияне на ближайшие 20 лет

И от кого или чего зависит их жизнь

Какие планы строят россияне на ближайшие 20 лет
И от кого или чего зависит их жизнь

«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал»
«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал» «ШХД: ЗИМА» — красиво и странно
«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал»

«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал»
«ШХД: ЗИМА» — красиво и странно

Самые комфортные для жизни города

В мировой рейтинг вошли пять городов России

Самые комфортные для жизни города
В мировой рейтинг вошли пять городов России

Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира

При этом расходы на жилье в столице оказались выше

Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира
При этом расходы на жилье в столице оказались выше

Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни

Суммы у жителей сел и городов-миллионников отличаются

Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни
Суммы у жителей сел и городов-миллионников отличаются

Смертность в России достигла минимума за 25 лет

Показатель стремительно рос с 1993 года

Смертность в России достигла минимума за 25 лет
Показатель стремительно рос с 1993 года

Жизненные цели россиян

Социологи выяснили, какие жизненные цели россияне считают для себя наиболее важными

Жизненные цели россиян
Социологи выяснили, какие жизненные цели россияне считают для себя наиболее важными

На сколько увеличилась средняя продолжительность жизни в мире

Исследователи, спонсируемые фондом Билла и Мелинды Гейтс, выяснили, как менялись показатели рождаемости и смертности по всему миру

На сколько увеличилась средняя продолжительность жизни в мире
Исследователи, спонсируемые фондом Билла и Мелинды Гейтс, выяснили, как менялись показатели рождаемости и смертности по всему миру

Жизненные приоритеты россиян

Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Жизненные приоритеты россиян
Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Довольны ли вы своей жизнью?

Редакция The Village решила узнать, довольны ли своей жизнью её читатели

Довольны ли вы своей жизнью?
Редакция The Village решила узнать, довольны ли своей жизнью её читатели

Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти
Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти H&F посмотрел на сервисы, обещающие пользователям жизнь после смерти. С их помощью можно остаться в виртуальном мире и сохранить память о себе.
Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти

Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти
H&F посмотрел на сервисы, обещающие пользователям жизнь после смерти. С их помощью можно остаться в виртуальном мире и сохранить память о себе.

Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале Александра Шевелева о том, почему жизнь наших родителей была похожа на эпическое кино, а наша собственная напоминает сериал и как поколение нулевых оказалось в шизофреническом двоемирии.

Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале
Александра Шевелева о том, почему жизнь наших родителей была похожа на эпическое кино, а наша собственная напоминает сериал и как поколение нулевых оказалось в шизофреническом двоемирии.

Пища богов «Умение избирать пищу – это еще один момент разницы между человеком и животным. Скажу более, это момент интеллектуальной и вкусовой разницы между классами. Люмпену все равно, что класть в свой грязный рот и откровенно пофиг, чем срать.

Пища богов
«Умение избирать пищу – это еще один момент разницы между человеком и животным. Скажу более, это момент интеллектуальной и вкусовой разницы между классами. Люмпену все равно, что класть в свой грязный рот и откровенно пофиг, чем срать.