Самые комфортные для жизни города
Москва усовершенствовалась за последние пять лет сильнее всего
Самые комфортные для жизни города Москва усовершенствовалась за последние пять лет сильнее всего
Какие планы строят россияне на ближайшие 20 лет И от кого или чего зависит их жизнь
«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал» «ШХД: ЗИМА» — красиво и странно
«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал»
«ШХД: ЗИМА» — красиво и странно
Самые комфортные для жизни города В мировой рейтинг вошли пять городов России
Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира
При этом расходы на жилье в столице оказались выше
Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира При этом расходы на жилье в столице оказались выше
Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни
Суммы у жителей сел и городов-миллионников отличаются
Сколько денег россиянам надо для нормальной жизни Суммы у жителей сел и городов-миллионников отличаются
Смертность в России достигла минимума за 25 лет Показатель стремительно рос с 1993 года
Жизненные цели россиян
Социологи выяснили, какие жизненные цели россияне считают для себя наиболее важными
Жизненные цели россиян Социологи выяснили, какие жизненные цели россияне считают для себя наиболее важными
На сколько увеличилась средняя продолжительность жизни в мире
Исследователи, спонсируемые фондом Билла и Мелинды Гейтс, выяснили, как менялись показатели рождаемости и смертности по всему миру
На сколько увеличилась средняя продолжительность жизни в мире Исследователи, спонсируемые фондом Билла и Мелинды Гейтс, выяснили, как менялись показатели рождаемости и смертности по всему миру
Жизненные приоритеты россиян Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
Довольны ли вы своей жизнью?
Редакция The Village решила узнать, довольны ли своей жизнью её читатели
Довольны ли вы своей жизнью? Редакция The Village решила узнать, довольны ли своей жизнью её читатели
Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти H&F посмотрел на сервисы, обещающие пользователям жизнь после смерти. С их помощью можно остаться в виртуальном мире и сохранить память о себе.
Жизнь как чудо: 5 сервисов, помогающих остаться в сети после смерти H&F посмотрел на сервисы, обещающие пользователям жизнь после смерти. С их помощью можно остаться в виртуальном мире и сохранить память о себе.
Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале Александра Шевелева о том, почему жизнь наших родителей была похожа на эпическое кино, а наша собственная напоминает сериал и как поколение нулевых оказалось в шизофреническом двоемирии.
Другое кино: Александра Шевелева о жизни как сериале Александра Шевелева о том, почему жизнь наших родителей была похожа на эпическое кино, а наша собственная напоминает сериал и как поколение нулевых оказалось в шизофреническом двоемирии.
Пища богов «Умение избирать пищу – это еще один момент разницы между человеком и животным. Скажу более, это момент интеллектуальной и вкусовой разницы между классами. Люмпену все равно, что класть в свой грязный рот и откровенно пофиг, чем срать.