Фильмы недели: «Опасный метод», «Шапито-шоу», «Боевой конь», «Потомки» В российский прокат вышел фильм Спилберга про дружбу юноши и коня, история психоанализа по Дэвиду Кроненбергу, драмеди с Джорджем Клуни и комическая фантасмагория про отдых в Крыму.