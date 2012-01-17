Д.-М. Томас «Белый отель» Дебютный роман одного из главных постмодернистов прошлого века, возможно, особенно актуальный именно сейчас
Д.-М. Томас «Белый отель» Дебютный роман одного из главных постмодернистов прошлого века, возможно, особенно актуальный именно сейчас
Фильмы недели: «Опасный метод», «Шапито-шоу», «Боевой конь», «Потомки» В российский прокат вышел фильм Спилберга про дружбу юноши и коня, история психоанализа по Дэвиду Кроненбергу, драмеди с Джорджем Клуни и комическая фантасмагория про отдых в Крыму.
Фильмы недели: «Опасный метод», «Шапито-шоу», «Боевой конь», «Потомки» В российский прокат вышел фильм Спилберга про дружбу юноши и коня, история психоанализа по Дэвиду Кроненбергу, драмеди с Джорджем Клуни и комическая фантасмагория про отдых в Крыму.
Современные художники иллюстрируют сон про ослика В Москве открылась выставка «Норман. Архетипические вариации», посвященная ослику Норману, коллективному бессознательному и изобразительному искусству в контексте нарративной психологии.