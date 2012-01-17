Современные художники иллюстрируют сон про ослика В Москве открылась выставка «Норман. Архетипические вариации», посвященная ослику Норману, коллективному бессознательному и изобразительному искусству в контексте нарративной психологии.
В ГЦСИ открылась выставка «Норман. Архетипические вариации» — иллюстрации к тексту сна куратора Саймона Уолдрона, выполненные 12 российскими художниками в различных техниках и всевозможными способами. На тему судьбы ослика высказались Никита Алексеев, Ира Вальдрон, Вадим Захаров, Георгий Литичевский, Игорь Макаревич и Елена Елагина, Борис Матросов, Николай Овчинников, Андрей Филиппов и другие серьезные фигуры современного российского искусства.
«Джозеф и Мэри Смит мирно жили на ферме с Тимом, своим шестилетним сыном. Больше всего на свете Тим любил своего старого осла по имени Норман. Для Джозефа и Мэри была невыносима мысль о том, как Тим будет горевать, когда Норман умрет, а это должно было случиться очень скоро. Они долго обсуждали, как поступить, и, наконец, решили...», — так начинается текст, приснившийся в 2009 году Саймону Уолдрону. Он записал его и забыл, а спустя год с лишним случайно перечитал записи. Так родилась идея коллективной сознательно-бессознательной выставки об ослике Нормане.
Для разнообразия текст разбили на 12 частей, и каждый автор должен был представить свою серию иллюстраций. Таким образом, экспозицию составили двенадцать различных видений одного сна, дополняющих друг друга, что помогло сделать выставку одновременно полифоничной и увлекательной. По словам организаторов, в основе проекта наряду с философскими учениями лежит одна из основных проблем искусства — проблема повествования: «Что представляет собой нарративный цикл произведений, который можно читать как комикс?»
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17 января в 19:00 состоится творческая встреча с художниками, участвовавшими в выставке, а также куратором и автором проекта Саймоном Уолдроном и философом Еленой Петровской. Беседа будет сопровождаться показом видеоматериалов.
САЙМОН УОЛДРОН
Автор идеи и куратор выставки
«У меня есть привычка записывать сны. Именно этот сон отличался от остальных тем, что в нем я увидел полный текст. То есть фактически мне приснился текст. Это вообще очень редко бывает и интересно, когда встречается. Я записал тот текст. Через год перечитал и подумал: а если его проиллюстрировать? Я разбил его на двенадцать частей. Таким образом, хотя все художники работали на свободных условиях, то есть свобода техники и свобода масштаба, единственным условием было, чтобы все они сделали по двенадцать работ. Выставку я назвал "Архетипические вариации", что, разумеется, отсылает к Юнгу, Фрейду... Конечно, это ретроспективно, и конечно, я думал об этом сне в контексте психоанализа. Но в данном случае изображение интересует меня больше, чем анализ: сам я не способен к рисованию, но знаком со многими художниками и решил поручить им визуализацию этого сна».
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