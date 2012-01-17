«Джозеф и Мэри Смит мирно жили на ферме с Тимом, своим шестилетним сыном. Больше всего на свете Тим любил своего старого осла по имени Норман. Для Джозефа и Мэри была невыносима мысль о том, как Тим будет горевать, когда Норман умрет, а это должно было случиться очень скоро. Они долго обсуждали, как поступить, и, наконец, решили...», — так начинается текст, приснившийся в 2009 году Саймону Уолдрону. Он записал его и забыл, а спустя год с лишним случайно перечитал записи. Так родилась идея коллективной сознательно-бессознательной выставки об ослике Нормане.﻿ Для разнообразия текст разбили на 12 частей, и каждый автор должен был представить свою серию иллюстраций. Таким образом, экспозицию составили двенадцать различных видений одного сна, дополняющих друг друга, что помогло сделать выставку одновременно полифоничной и увлекательной. По словам организаторов, в основе проекта наряду с философскими учениями лежит одна из основных проблем искусства — проблема повествования: «Что представляет собой нарративный цикл произведений, который можно читать как комикс?»

