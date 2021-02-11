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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Зиларте» откроется салон красоты с кофейной точкой от ресторана Blanc
11 февраля 2021

В «Зиларте» откроется салон красоты с кофейной точкой от ресторана Blanc

Как выглядит самая большая школа в России

Как выглядит самая большая школа в РоссииТехнопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ

Как выглядит самая большая школа в России

Как выглядит самая большая школа в России
Технопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ

Дом с пятью башнями и общественное пространство на территории «ЗИЛ»

ЖК спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк

Дом с пятью башнями и общественное пространство на территории «ЗИЛ»

В строящемся жилом комплексе «Зиларт» произошел пожар

По предварительным данным, никто не пострадал

В строящемся жилом комплексе «Зиларт» произошел пожар

Каким будет дом с цифровым фасадом на ЗИЛе

Его спроектировало голландское архбюро DROM

Каким будет дом с цифровым фасадом на ЗИЛе

На первом участке набережной Марка Шагала открылось движение

Участок соединил Третье транспортное кольцо с проспектом Лихачева

На первом участке набережной Марка Шагала открылось движение

На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней

Дизайн разработало архитектурное бюро DNK

На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней

Как будет выглядеть парк «ЗИЛ»

Его планируется открыть к осени 2017 года

Как будет выглядеть парк «ЗИЛ»

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт

«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт
The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли