Как выглядит самая большая школа в РоссииТехнопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ
Как выглядит самая большая школа в России Технопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ
Дом с пятью башнями и общественное пространство на территории «ЗИЛ»
ЖК спроектировал голландский архитектор Михил Ридайк
В строящемся жилом комплексе «Зиларт» произошел пожар
По предварительным данным, никто не пострадал
На первом участке набережной Марка Шагала открылось движение
Участок соединил Третье транспортное кольцо с проспектом Лихачева
На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней
Дизайн разработало архитектурное бюро DNK
«Какое-то наедалово»: Рекламщики оценивают противоречивый российский копирайт The Village посмотрел рекламные хиты последних месяцев вместе с профессионалами отрасли