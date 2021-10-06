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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Разноцветный значок в виде буквы «М» к 10-летию Heart of Moscow
Товар дня
6 октября 2021

Разноцветный значок в виде буквы «М» к 10-летию Heart of Moscow

Почетный значок иноагента от «Медузы» и бренда «Масть»
Товар дня
21 сентября 2021

Почетный значок иноагента от «Медузы» и бренда «Масть»

Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow

Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»

Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow

Значки Heart of Moscow, посвященные московским высоткам

Серия из 12 значков уже доступна в продаже

Значки Heart of Moscow, посвященные московским высоткам

Значки Pinpinpin.it к чемпионату мира по футболу

В коллекции представлены значки с величайшими футболистами прошлого

Значки Pinpinpin.it к чемпионату мира по футболу

В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным

Также беременным снова начнут раздавать значки

В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным

Как Heart of Moscow стал самым известным брендом сувениров

Как Heart of Moscow стал самым известным брендом сувенировАлександр Эльзессер — о запуске и развитии Heart of Moscow, новых идеях для значков, ревности к конкурентам и подставах партнеров

Как Heart of Moscow стал самым известным брендом сувениров

Как Heart of Moscow стал самым известным брендом сувениров
Александр Эльзессер — о запуске и развитии Heart of Moscow, новых идеях для значков, ревности к конкурентам и подставах партнеров

Значки с динозаврами от «Подписных изданий»

Стоимость одного значка составляет 200 рублей

Значки с динозаврами от «Подписных изданий»

Значки Heart of Moscow с персонажами советских фильмов

Набор, выпущен ограниченным тиражом, состоит из пяти значков

Значки Heart of Moscow с персонажами советских фильмов

Значки с персонажами «Страдающего Средневековья»

Бренд Pinpinpin.it запустил продажу новой серии в трех городах

Значки с персонажами «Страдающего Средневековья»

Новые значки Heart of Moscow с картинами Малевича

Новую коллекцию приурочили к выставке работ художника на ВДНХ

Новые значки Heart of Moscow с картинами Малевича

Значки от «Страдающего Средневековья» и «Подписных изданий»

Стоимость одного значка составляет 200 рублей

Значки от «Страдающего Средневековья» и «Подписных изданий»

Бренд Heart of Moscow выпустил несколько новых серий значков

Так, появились серия для Политеха, набор к выставке «Оттепель» в Третьяковке и небольшая серия ко Дню Победы

Бренд Heart of Moscow выпустил несколько новых серий значков

Новая коллекция значков в стиле 90-х от Heart of Moscow

К юбилею также выпустили толстовки

Новая коллекция значков в стиле 90-х от Heart of Moscow

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями

В коллекции десять новых значков

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями

Heart of Moscow выпустил новые значки для Московского зоопарка

Серию дополнили 12 новыми зверями

Heart of Moscow выпустил новые значки для Московского зоопарка

Heart of Moscow запустил линию значков с символами разных городов

Первая серия значков Pinpinpin.it посвящена Санкт-Петербургу

Heart of Moscow запустил линию значков с символами разных городов

Heart of Moscow выпустил космическую серию значков

Серия выполнена в стиле ретрофутуризма

Heart of Moscow выпустил космическую серию значков

Heart of Moscow выпустил серию значков с русским авангардом Третьяковки

Один значок стоит 300 рублей

Heart of Moscow выпустил серию значков с русским авангардом Третьяковки