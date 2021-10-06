Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow
Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»
Значки Heart of Moscow, посвященные московским высоткам
Серия из 12 значков уже доступна в продаже
Значки Pinpinpin.it к чемпионату мира по футболу
В коллекции представлены значки с величайшими футболистами прошлого
В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным
Также беременным снова начнут раздавать значки
Как Heart of Moscow стал самым известным брендом сувенировАлександр Эльзессер — о запуске и развитии Heart of Moscow, новых идеях для значков, ревности к конкурентам и подставах партнеров
Как Heart of Moscow стал самым известным брендом сувениров Александр Эльзессер — о запуске и развитии Heart of Moscow, новых идеях для значков, ревности к конкурентам и подставах партнеров
Значки Heart of Moscow с персонажами советских фильмов
Набор, выпущен ограниченным тиражом, состоит из пяти значков
Значки с персонажами «Страдающего Средневековья»
Бренд Pinpinpin.it запустил продажу новой серии в трех городах
Новые значки Heart of Moscow с картинами Малевича
Новую коллекцию приурочили к выставке работ художника на ВДНХ
Значки от «Страдающего Средневековья» и «Подписных изданий»
Стоимость одного значка составляет 200 рублей
Бренд Heart of Moscow выпустил несколько новых серий значков
Так, появились серия для Политеха, набор к выставке «Оттепель» в Третьяковке и небольшая серия ко Дню Победы
Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями
В коллекции десять новых значков
Heart of Moscow выпустил новые значки для Московского зоопарка
Серию дополнили 12 новыми зверями
Heart of Moscow запустил линию значков с символами разных городов
Первая серия значков Pinpinpin.it посвящена Санкт-Петербургу
Heart of Moscow выпустил серию значков с русским авангардом Третьяковки
Один значок стоит 300 рублей