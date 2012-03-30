Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Новости ресторанов: Второй Paul, Chili's и Zu Cafe на Тверской, новые шеф-повара в Dodo и Les Menus На Смоленской заработала пекарня Paul, Chili's открылся на Тверской, новые шеф-повара в Dodo, Les Menus и Il Pomodoro — The Village об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: Второй Paul, Chili's и Zu Cafe на Тверской, новые шеф-повара в Dodo и Les Menus На Смоленской заработала пекарня Paul, Chili's открылся на Тверской, новые шеф-повара в Dodo, Les Menus и Il Pomodoro — The Village об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.