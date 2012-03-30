Новости ресторанов: Второй Paul, Chili's и Zu Cafe на Тверской, новые шеф-повара в Dodo и Les Menus На Смоленской заработала пекарня Paul, Chili's открылся на Тверской, новые шеф-повара в Dodo, Les Menus и Il Pomodoro — The Village об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.