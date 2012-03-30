В середине лета команда Ragout (Екатерина Дроздова, Алексей Зимин и Семен Крымов) откроет в Москве новое место. Под тем же названием «Рагу» на Олимпийском проспекте будут существовать под одной крышей кафе, бар (мужская история с серьезной едой и такими же напитками вроде лондонских Gazing Goat и Hawksmoor), магазин с бакалеей, поваренными книгами, журналами, кухонными гаджетами и посудой и поварская школа, в которой будут учить базовым техникам и современным гастрономическим фокусам.

Пока идет стройка, владельцы будущего гастрономического клуба набирают команду: ищут «молодых ребят в возрасте от 22 до 28 лет, современных, креативных, ответственных, которые хорошо владеют русским языком и способны решать любые задачи оперативно в любое время суток». Говорят, что не важно, на каком уровне находится человек — шеф-повар или начинающий foodie, — все пригодятся. Нужны: повара, менеджеры, продавцы, блогеры, фотографы, журналисты, пиарщики и маркетологи. Писать на 6626458@gmail.com