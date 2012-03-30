Теперь The Village следит не только за новыми московскими кафе, барами и ресторанами, но и рассказывает о переменах в уже существующих. Во втором выпуске — новый хлеб в «Волконском», круглосуточный режим «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко» на «Флаконе», полноценный отдел кошерных продуктов в универмаге «Цветной», первое в городе кафе питерской «Пробки» и гастрономический клуб Ragout на Олимпийском.

 

«ZЮ КАФЕ» ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Новый Арбат, 17
www.zucafe.ru
Страница кафе на Facebook
10 новых точек с едой на скорую руку
 

 

Пока владельцы «Zю кафе» ищут помещение под новый ресторан, самый первый, что на Новом Арбате, начал работать круглосуточно. Но не всю неделю, а только с четверга по субботу. Теперь дим-самы, спринг-роллы, лапшу в воке, основные блюда вроде утки по-пекински и супы можно будет есть и ночью, а с приходом тепла — еще и на улице, когда в небольшом паназиатском кафе откроется летняя терраса.

 

 

ПИТЕРСКАЯ «ПРОБКА» ИДЕТ В МОСКВУ

Москва, Цветной бульвар
www.probka.org
Страница на Facebook
Новое место (Петербург): Ресторан «Лапша»
 

Группа компаний «Пробка» — владельцы десятка ресторанов в Санкт-Петербурге («Рыба», «Антрекот», «Лапша», «Рыба на даче», «Рыба-бар», Il Grappolo, винный бар «Пробка» и три траттории «Моцарелла-бар») и одного в Киеве — наконец выходит и на московский рынок. Первое заведение ресторатора Арама Мнацаканова — итальянский ресторан «Винная пробка на Цветном» — откроется этим летом в бизнес-центре «Легенда» на Цветном бульваре. Позже откроется ресторан «Зайка» — где именно, пока не известно.

 

 

КАФЕ «МОЛОКО» ЗАКРЫЛОСЬ

«Флакон», Б. Новодмитровская, 36, корпус 4
Страница на Facebook
Общая кухня: Кафе-бар Iskra, кафе «Молоко», Genius Bar и Cafe Brocard на «Флаконе»
 

«Молоко» было первым кафе, открывшимся на «Флаконе», небольшим и очень душевным: за стойкой открытой кухни стояли сами владельцы, готовили при этом только простые блюда: сэндвичи, каши, яичницы, кускус, ризотто, пасту и пару салатов — всё своими руками. Неделю назад место закрылось, хотя еще в феврале хозяева анонсировали большие позитивные перемены в своем домашнем кафе. Команда «Молока», в которую входит Алена Мартыненко, Наталья Давыдова, Сергей Терский, Сергей Разуваев и Саша Лебедева,﻿﻿ объясняют причину закрытия так: «Проект „Молоко“ рисковал превратиться в кефир или простоквашу, поэтому, как ни тяжело было принять это решение, „Молоко“ теперь закрыто по техническим причинам».﻿ Эти же люди обещают сделать что-то новое, на территории «Флакона» или в другом месте, но после небольшой передышки.

 

 

НОВОЕ RAGOUT НА ОЛИМПИЙСКОМ

Первое Ragout: Большая Грузинская, 69
Страница на Facebook
www.caferagout.ru
Видео о гастрономическом кафе Ragout на Look At Me Tv
Новое место: «Рагу»
 

В середине лета команда Ragout (Екатерина Дроздова, Алексей Зимин и Семен Крымов) откроет в Москве новое место. Под тем же названием «Рагу» на Олимпийском проспекте будут существовать под одной крышей кафе, бар (мужская история с серьезной едой и такими же напитками вроде лондонских Gazing Goat и Hawksmoor), магазин с бакалеей, поваренными книгами, журналами, кухонными гаджетами и посудой и поварская школа, в которой будут учить базовым техникам и современным гастрономическим фокусам. 

Пока идет стройка, владельцы будущего гастрономического клуба набирают команду: ищут «молодых ребят в возрасте от 22 до 28 лет, современных, креативных, ответственных, которые хорошо владеют русским языком и способны решать любые задачи оперативно в любое время суток». Говорят, что не важно, на каком уровне находится человек — шеф-повар или начинающий foodie, — все пригодятся. Нужны: повара, менеджеры, продавцы, блогеры, фотографы, журналисты, пиарщики и маркетологи. Писать на 6626458@gmail.com

 

 

НОВЫЙ ХЛЕБ В «ВОЛКОНСКОМ»

У сети 15 пекарен по Москве
www.wolkonsky.com
Страница на Facebook
Фоторепортаж с кухни: Как пекут хлеб в «Волконском»
Составные части: Сэндвич с сёмгой из «Волконского»
 

В сети пекарен «Волконский» появилось 7 новых сортов хлеба, придуманных шеф-пекарем Фабрисом Рено: хлеб с инжиром, фундуком и медом, чиабатта с копченым сыром и зерновой смесью, монж с карри и зерновой смесью, палин с тмином и сыром и другие. ﻿Все стоят одинаково — 145 рублей, но купить этот хлеб не так уж просто: каждый продают по определенным дням недели — в честь этого проект и называется «Хлеб дня».

Понедельник — хлеб «Зернышко» с инжиром, фундуком и медом;
Вторник — монж с луком;
Среда — корд;
Четверг — монж с карри и зерновой смесью;
Пятница — монж с кориандром;
Суббота — палин с тмином и сыром;
Воскресенье — чиабатта с семенами тыквы и подсолнечника.

Хлеб, который будет лучше всего продаваться, войдет в постоянную линейку «Волконского». А в мае этот же проект запустят в Киеве и Санкт-Петербурге.

 

 

КОШЕРНЫЙ ОТДЕЛ НА «ФЕРМЕР БАЗАРЕ»

Адрес: Цветной бульвар, 15, cтр. 1
Режим работы: Пн.-Пт.: с 10:00 до 22:00; Сб. с 10:00 до 00:00; Вс. с 11:00 до 22:00.
Напиток «Барбарис» — 50 рублей;
Хумус с тхиной и кедровыми орехами — 252 рубля.
Прямая речь: Кошерные рестораны в Москве 
 


Неделю назад на «Фермер Базаре» в «Цветном» в кулинарии продавался домашний хумус, а в винном корнере — кошерное вино, но вчера, как The Village анонсировал ранее, открылся полноценный отдел кошерных продуктов. Здесь можно купить масло, уксус, консервированные овощи, чипсы, мармелад, халву, чай, печенье, шоколад, мацу, напитки и мясо — всё со знаком кошерности.

В винотеке универмага всё так же продают кошерные вина (от 490 рублей), а в отделе «Деликатесы» есть кошерные колбасы. В будущем здесь могут появиться ланч-боксы с салатами и закусками, которые будут привозить из дружественного ресторана «Цукер».