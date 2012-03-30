Новости ресторанов: «Волконский», «Zю кафе», «Рагу», «Молоко», «Пробка» Новый хлеб в «Волконском», круглосуточное «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко», полноценный кошерный отдел в «Цветном» — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Теперь The Village следит не только за новыми московскими кафе, барами и ресторанами, но и рассказывает о переменах в уже существующих. Во втором выпуске — новый хлеб в «Волконском», круглосуточный режим «Zю кафе», закрытие кафе «Молоко» на «Флаконе», полноценный отдел кошерных продуктов в универмаге «Цветной», первое в городе кафе питерской «Пробки» и гастрономический клуб Ragout на Олимпийском.
«ZЮ КАФЕ» ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
Новый Арбат, 17
www.zucafe.ru
Пока владельцы «Zю кафе» ищут помещение под новый ресторан, самый первый, что на Новом Арбате, начал работать круглосуточно. Но не всю неделю, а только с четверга по субботу. Теперь дим-самы, спринг-роллы, лапшу в воке, основные блюда вроде утки по-пекински и супы можно будет есть и ночью, а с приходом тепла — еще и на улице, когда в небольшом паназиатском кафе откроется летняя терраса.
ПИТЕРСКАЯ «ПРОБКА» ИДЕТ В МОСКВУ
Москва, Цветной бульвар
www.probka.org
Группа компаний «Пробка» — владельцы десятка ресторанов в Санкт-Петербурге («Рыба», «Антрекот», «Лапша», «Рыба на даче», «Рыба-бар», Il Grappolo, винный бар «Пробка» и три траттории «Моцарелла-бар») и одного в Киеве — наконец выходит и на московский рынок. Первое заведение ресторатора Арама Мнацаканова — итальянский ресторан «Винная пробка на Цветном» — откроется этим летом в бизнес-центре «Легенда» на Цветном бульваре. Позже откроется ресторан «Зайка» — где именно, пока не известно.
КАФЕ «МОЛОКО» ЗАКРЫЛОСЬ
«Флакон», Б. Новодмитровская, 36, корпус 4
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Общая кухня: Кафе-бар Iskra, кафе «Молоко», Genius Bar и Cafe Brocard на «Флаконе»
«Молоко» было первым кафе, открывшимся на «Флаконе», небольшим и очень душевным: за стойкой открытой кухни стояли сами владельцы, готовили при этом только простые блюда: сэндвичи, каши, яичницы, кускус, ризотто, пасту и пару салатов — всё своими руками. Неделю назад место закрылось, хотя еще в феврале хозяева анонсировали большие позитивные перемены в своем домашнем кафе. Команда «Молока», в которую входит Алена Мартыненко, Наталья Давыдова, Сергей Терский, Сергей Разуваев и Саша Лебедева, объясняют причину закрытия так: «Проект „Молоко“ рисковал превратиться в кефир или простоквашу, поэтому, как ни тяжело было принять это решение, „Молоко“ теперь закрыто по техническим причинам». Эти же люди обещают сделать что-то новое, на территории «Флакона» или в другом месте, но после небольшой передышки.
НОВОЕ RAGOUT НА ОЛИМПИЙСКОМ
Первое Ragout: Большая Грузинская, 69
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В середине лета команда Ragout (Екатерина Дроздова, Алексей Зимин и Семен Крымов) откроет в Москве новое место. Под тем же названием «Рагу» на Олимпийском проспекте будут существовать под одной крышей кафе, бар (мужская история с серьезной едой и такими же напитками вроде лондонских Gazing Goat и Hawksmoor), магазин с бакалеей, поваренными книгами, журналами, кухонными гаджетами и посудой и поварская школа, в которой будут учить базовым техникам и современным гастрономическим фокусам.
Пока идет стройка, владельцы будущего гастрономического клуба набирают команду: ищут «молодых ребят в возрасте от 22 до 28 лет, современных, креативных, ответственных, которые хорошо владеют русским языком и способны решать любые задачи оперативно в любое время суток». Говорят, что не важно, на каком уровне находится человек — шеф-повар или начинающий foodie, — все пригодятся. Нужны: повара, менеджеры, продавцы, блогеры, фотографы, журналисты, пиарщики и маркетологи. Писать на 6626458@gmail.com
НОВЫЙ ХЛЕБ В «ВОЛКОНСКОМ»
У сети 15 пекарен по Москве
www.wolkonsky.com
В сети пекарен «Волконский» появилось 7 новых сортов хлеба, придуманных шеф-пекарем Фабрисом Рено: хлеб с инжиром, фундуком и медом, чиабатта с копченым сыром и зерновой смесью, монж с карри и зерновой смесью, палин с тмином и сыром и другие. Все стоят одинаково — 145 рублей, но купить этот хлеб не так уж просто: каждый продают по определенным дням недели — в честь этого проект и называется «Хлеб дня».
Понедельник — хлеб «Зернышко» с инжиром, фундуком и медом;
КОШЕРНЫЙ ОТДЕЛ НА «ФЕРМЕР БАЗАРЕ»
Адрес: Цветной бульвар, 15, cтр. 1
Режим работы: Пн.-Пт.: с 10:00 до 22:00; Сб. с 10:00 до 00:00; Вс. с 11:00 до 22:00.
Напиток «Барбарис» — 50 рублей;
Неделю назад на «Фермер Базаре» в «Цветном» в кулинарии продавался домашний хумус, а в винном корнере — кошерное вино, но вчера, как The Village анонсировал ранее, открылся полноценный отдел кошерных продуктов. Здесь можно купить масло, уксус, консервированные овощи, чипсы, мармелад, халву, чай, печенье, шоколад, мацу, напитки и мясо — всё со знаком кошерности.
В винотеке универмага всё так же продают кошерные вина (от 490 рублей), а в отделе «Деликатесы» есть кошерные колбасы. В будущем здесь могут появиться ланч-боксы с салатами и закусками, которые будут привозить из дружественного ресторана «Цукер».
Комментарии
в питерском Волконском лучше бы справлялись с выпечкой кондитерки, а не новый хлеб начинали выпекать! Там постоянно лежат обычные круассаны и какие-то печеньки, а миндальных круассанов с начинками никогда нет - их сразу же сметают
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