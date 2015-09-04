Светлана Ломова
На сайте с 3 сентября 2015
Новое место
На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»
В меню — классика вьетнамской уличной еды
Новое место
На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô» В меню — классика вьетнамской уличной еды
Новое место
На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs
В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях
Новое место
На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях
Гид The Village
Доставка еды на дом: 37 ресторанов в МосквеБургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью
Гид The Village
Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве Бургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью
Красная цена
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецептаThe Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
Красная цена
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
Гид The Village
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторановThe Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
Гид The Village
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
Новое место
На Даниловском рынке открылась коптильня-магазин «Щепка»
В магазине можно купить мясо, рыбу и птицу, копчённые на натуральной щепе
Новое место
На Даниловском рынке открылась коптильня-магазин «Щепка» В магазине можно купить мясо, рыбу и птицу, копчённые на натуральной щепе
Новое место
На Даниловском рынке открылось рыбное кафе #Fish Bazaar
Здесь готовят сибаса и дораду на гриле и запечённые в соли, стейк и сашими из тунца, а также кальмаров на гриле
Новое место
На Даниловском рынке открылось рыбное кафе #Fish Bazaar Здесь готовят сибаса и дораду на гриле и запечённые в соли, стейк и сашими из тунца, а также кальмаров на гриле
Гид The Village
Что есть на Даниловском рынке прямо сейчасКрабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке
Гид The Village
Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас Крабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке
Новое место
Обжарщик Camera Obscura открыл кофейню «Человек и пароход»
Кофейня расположилась в зоне фуд-корта Даниловского рынка, слева от центрального входа
Новое место
Обжарщик Camera Obscura открыл кофейню «Человек и пароход» Кофейня расположилась в зоне фуд-корта Даниловского рынка, слева от центрального входа
Личный опыт
Как вернуть городу старинные вывескиThe Village поговорил с Натальей Тарнавской, которая занимается реставрацией исторических деталей Москвы
Личный опыт