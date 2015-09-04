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Светлана Ломова

На сайте с 3 сентября 2015

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На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»

В меню — классика вьетнамской уличной еды

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На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô» В меню — классика вьетнамской уличной еды

Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs

В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях

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На Даниловском рынке открылось кафе Mary & Dogs В основе меню — хот-доги и безалкогольные коктейли «Кровавая Мэри» в различных вариациях

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве
Гид The Village

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в МосквеБургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Гид The Village

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве Бургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
Красная цена
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецептаThe Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
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Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
Красная цена

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
Гид The Village
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторановThe Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
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«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
Гид The Village

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так

Новое место

На Даниловском рынке открылась коптильня-магазин «Щепка»

В магазине можно купить мясо, рыбу и птицу, копчённые на натуральной щепе

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На Даниловском рынке открылась коптильня-магазин «Щепка» В магазине можно купить мясо, рыбу и птицу, копчённые на натуральной щепе

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На Даниловском рынке открылось рыбное кафе #Fish Bazaar

Здесь готовят сибаса и дораду на гриле и запечённые в соли, стейк и сашими из тунца, а также кальмаров на гриле

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Новое место

На Даниловском рынке открылось рыбное кафе #Fish Bazaar Здесь готовят сибаса и дораду на гриле и запечённые в соли, стейк и сашими из тунца, а также кальмаров на гриле

Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас
Гид The Village

Что есть на Даниловском рынке прямо сейчасКрабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке

Гид The Village

Что есть на Даниловском рынке прямо сейчас Крабовый чаудер, купэс с говядиной и мятой, гёдза с креветками, фалафель, бургер с ростбифом из оленины, чили кон карне — The Village о том, что можно съесть в 12 кафе на Даниловском рынке

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Обжарщик Camera Obscura открыл кофейню «Человек и пароход»

Кофейня расположилась в зоне фуд-корта Даниловского рынка, слева от центрального входа

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Новое место

Обжарщик Camera Obscura открыл кофейню «Человек и пароход» Кофейня расположилась в зоне фуд-корта Даниловского рынка, слева от центрального входа

Как вернуть городу старинные вывески
Личный опыт
Как вернуть городу старинные вывескиThe Village поговорил с Натальей Тарнавской, которая занимается реставрацией исторических деталей Москвы
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Как вернуть городу старинные вывески
Личный опыт

Как вернуть городу старинные вывески The Village поговорил с Натальей Тарнавской, которая занимается реставрацией исторических деталей Москвы